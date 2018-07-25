На Марсе обнаружено озеро. В нём есть вода

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Учёные объявили, что впервые обнаружили свидетельства наличия на Марсе воды - в жидком состоянии.

Озеро размером около 20 км в поперечнике расположено у южного полюса планеты и скрыто толстой ледяной шапкой.

Ранее исследователи предполагали, что по поверхности Марса может иногда ненадолго разливаться вода тающих ледников (учитывая низкое давление, она должна очень быстро испаряться), однако впервые появились основани полагать, что на Красной планете существует и постоянный жидкий водный резервуар.

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