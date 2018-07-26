В Японии казнили всех приговоренных к смерти членов "Аум Синрикё"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лидер секты Сёко Асахара был казнен в начале июля

Шестеро членов религиозной секты "Аум Синрикё" казнены в Японии в четверг, сообщает министерство юстиции страны. Это последние члены секты, приговоренные к смерти. Ранее был казнен основатель секты Сёко Асахара и еще шесть человек.

В марте 1995 года сектанты распылили отравляющий газ зарин в токийском метро, в результате чего погибли 13 человек и пострадали около 6 тысяч. Это нападение стало крупнейшим терактом в истории страны.

"Боль и страдания погибших людей и их семей, а также тех, кто пострадал, были невообразимыми", - заявила на пресс-конференции министр юстиции Японии Ёко Камикава.

По сообщению японской медиакорпорации NHK, среди казненных был главный вербовщик "Аум Синрикё" и те, кто непосредственно участвовал в подготовке теракта 1995 года.

Казнь 13 членов секты, включая их лидера Асахары, ранее была отложена до рассмотрения их последних апелляций в январе этого года.

Что такое "Аум Синрике"?

Название "Аум Синрикё" означает "высшая истина" или "учение истины". Изначально ее эклектичное учение совмещало принципы буддизма и индуизма, а затем и апокалиптические христианские пророчества.

Основатель секты Сёко Асахара (настоящее имя - Тадзуо Мацумото) объявил себя одновременно Христом и первым человеком, достигшим просветления, после Будды.

Секта получила официальный статус религиозной организации в Японии в 1989 году. Число последователей стремительно возрастало по всему миру.

Асахара читал лекции в университетах и издал несколько книг. К началу 90-х годов число его последователей по всему миру достигало десятков тысяч человек.

Постепенно "Аум Синрикё" превратилась в параноидный культ, проповедующий скорое наступление конца света. Адепты секты утверждали, что грядет Третья мировая война, после которой выживут лишь члены секты.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption После нападения в метро экстренные службы пытались спасти пострадавших

Впоследствии "Аум Синрикё" стала все чаще прибегать к насилию, похищая, избивая и убивая своих противников, зачастую используя химическое оружие для своих нападений.

"Аум Синрикё" стала известна во всем мире после теракта в токийском метро 20 марта 1995 года. В том же году Асахара и десятки руководителей секты были арестованы.

В 2000 году секта возродилась под другим названием - "Алеф". В 2016 году сообщалось, что в нескольких российских городах прошли обыски в местах, связанных с "Аум Синрикё".

Что произошло в Токио?

20 марта 1995 года, в разгар часа пик, члены секты при помощи зонтиков прокололи пакеты с газом зарин в поездах метро, проходящих через центральные районы Токио.

В результате погибли 13 человек и около 6 тысяч получили отравления различной степени тяжести.

Нападение на метро шокировало японское общество, которое гордится низким уровнем преступности и высокой социальной сплоченностью.

Крупнейшее террористическое нападение за всю историю Японии также подняло вопрос о работе полиции, которая не провела должного расследования сообщений об актах насилия, совершенных членами секты до нападения в Токио.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Для нападения сектанты использовали нервно-паралитический газ

После теракта многие члены секты предстали перед судом. В общей сложности на скамье подсудимых оказалось более 200 человек. 13 из них были приговорены к смертной казни.

Последним перед судом предстал Кацуя Такахаси, который был арестован в июне 2012 года после того, как скрывался от полиции в течение 17 лет. Он был приговорен к пожизненному заключению.