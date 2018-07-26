Тайна "Дмитрия Донского": корейскую компанию ждут проверки из-за "золота Цусимы"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Крейсер "Дмитрий Донской" был спущен на воду в 1883 году и затоплен в 1905 году

Южнокорейская компания Shinil Group, ранее объявившая об обнаружении затопленного российского крейсера с грузом золота, заявила, что не может доказать наличия ценного груза на борту. Теперь фирму ждут проверки финансовых регуляторов.

На прошлой неделе компания сообщила о том, что на дне Японского моря был найден российский корабль "Дмитрий Донской", затопленный в 1905 году во время русско-японской войны. Как утверждала компания, на борту находился груз золота на сумму в 150 трлн вон (130 млрд долларов).

Судно нашли на глубине 434 м на расстоянии в 1,3 км от острова Уллындо.

"Сообщалось, что на борту "Донского" находится 200 тонн золота, но при текущей цене на драгоценные металлы сумма составила бы только 10 трлн вон (около 9 млрд долларов). Мы приносим извинения перед общественностью за некорректные высказывания", - цитирует Рейтер директора компании Чхве Йон Сока.

На пресс-конференции в четверг компания продемонстрировала журналистам видеозапись с подводного аппарата, на которой можно различить название корабля на его обшивке. По словам Чхве Йон Сока, водолазы обнаружили на борту коробки с некими "ценными предметами", который могли быть золотыми слитками или монетами.

При этом компания признала, что пока не может представить доказательств наличия золота на корабле.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На видеозаписи, показанной на пресс-конференции, было видно слово "Донской" на обшивке затонувшего судна

После появления первых сообщений о "золотом" грузе акции Shinil Group взлетели на 139%, что уже заинтересовало финансовых регуляторов Южной Кореи.

"Эти обстоятельства вызывают подозрения, что компания целенаправленно пыталась манипулировать ценами на свои акции", - говорится в заявлении Службы по финансовому надзору (FSS).

Ведомство также заинтересовалось интернет-сайтом, который от имени Shinil Group запустил криптовалюту Donskoi International. Однако в компании опровергли какую-либо связь с выпуском криптовалюты.

Затоплен, но не сдан

Броненосный крейсер "Дмитрий Донской" был спущен на воду в 1883 году и принимал участие в Русско-японской войне. Во время Цусимского сражения в мае 1905 года корабль получил серьезные повреждения по пути во Владивосток.

Командир "Дмитрия Донского" Иван Лебедев был смертельно ранен и скончался в японском плену. Перед тем, как передать командование уже неисправным кораблем, он приказал не сдавать его.

В итоге судно было затоплено 16 мая, флаг на нем не был спущен.

Поражение российской эскадры в битве при Цусиме во многом повлияло на окончательный исход Русско-японской войны.

Как отмечает агентство Франс-пресс, в 2003 году одна компания уже вызвала пузырь на инвестиционном рынке, заявив об обнаружении "Дмитрия Донского".

Эксперты отмечают, что власти Российской империи вряд ли стали бы загружать золото на военный корабль, который отправлялся в бой, тем более что до Владивостока ценный груз можно было доставить более безопасным путем.