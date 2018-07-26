Железняк уходит из руководства "Единой России". Он не голосовал за пенсионную реформу

Правообладатель иллюстрации Alexander Scherbak/TASS Image caption Сергей Железняк не голосовал за пенсионную реформу, потому что, по официальной версии, был на больничном

Замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Железняк, 19 июля отсутствовавший на голосовании по повышению пенсионного возраста, написал заявление об отставке со своего поста. В партии намерены его удовлетворить, сообщают СМИ.

О заявлении Железняка сообщило издание РБК, информацию подтвердили источники газеты "Ведомости" и агентства Интерфакс. "Да, он написал заявление", - сказал собеседник Интерфакса.

Железняк на прошлой неделе пропустил голосование за законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. Позже стало известно, что всего пленарное заседание пропустили восемь депутатов-единороссов.

В пресс-службе партии говорили, что Железняк на больничном. Сам Железняк не ответил на звонки Би-би-си ни 19 июля, когда Госдума одобрила пенсионную реформу, ни в четверг.

В пресс-службе "Единой России" Русской службе Би-би-си сказали , что этот вопрос не комментируют.

Отсутствие без справки

Собеседник Би-би-си в партии сказал, что по регламенту Железняк должен написать заявление о сложении полномочий в президиум генсовета. Однако пока информацией о его заявлении там не обладают.

Официально решение об отставке может быть принято на одном из ближайших заседаний президиума генсовета партии, также пишет РБК. Один из источников издания указал, что об исключении Железняка из партии речь не идет.

Источник Би-би-си, близкий к фракции "Единая Россия", говорил, что отсутствие Железняка во время голосования за законопроект о повышении пенсионного возраста не было подтверждено справкой о болезни. По его словам, в комитет по рекламенту справки ни в день голосования, ни после него не поступало, пояснял он.

Железняк был самым высокопоставленным из восьми единороссов, которые по тем или иным причинам не явились на заседание и не проголосовали за повышение пенсионного возраста.

По данным "Ведомостей", это Вячеслав Фетисов (был в командировке), Виктор Игнатов и Виталий Милонов (отгулы по семейным обстоятельствам), Николай Борцов, Григорий Балыхин, Дмитрий Юрков и Олег Колесников (на больничном).

Депутат Наталья Поклонская (бывший крымский прокурор) - единственная из "Единой России" голосовала против, несмотря на решение партии о консолидированном голосовании. Вопрос о ее ответственности за это решение будет рассмотрен осенью, когда депутаты соберутся после каникул на осеннюю сессию, говорил источник Интерфакса.

Законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении был принят исключительно голосами депутатов от "Единой России".

Как сообщал источник "Дождя", Железняк не пришел на заседание Госдумы из-за "нежелания голосовать за повышение пенсионного возраста". Руководитель фракции едионороссов Сергей Неверов тогда написал, что депутат просто "не пришел в зал".

По данным РБК, незадолго до голосования у Железняка был разговор с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Источники издания утверждают, что тогда он и написал заявление, но намерение уйти в отставку было его личной инициативой. Ситуация стала неожиданной для руководства партии.