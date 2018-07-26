Головин стал самым дорогим российским футболистом в истории. Он уходит в "Монако"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На прошедшем чемпионате мира Александр Головин выходил в стартовом составе сборной России в четырех матчах из пяти и забил один гол

ЦСКА объявил об уходе Александра Головина. Он заключит пятилетний контракт с "Монако". Стоимость сделки составит около 30 млн евро. Головин станет самым дорогим российским футболистом в истории.

Полузащитник московского ЦСКА покидает клуб, объявили в клубе. Накануне "Монако" сообщил, что договорился о трансфере Головина. Предполагается, что стоимость сделки составит 30 млн евро. Это делает Головина самым дорогим российским футболистом в истории. Предыдущий рекорд принадлежал переходу Юрия Жиркова из того же ЦСКА в "Челси" в 2009 году за 21 млн евро.

В четверг ЦСКА объявил, что 22-летний Головин не полетит с командой в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России в связи с предстоящим переходом в новый клуб. По информации РИА Новости, Головин уже вылетел в Монако для прохождения медосмотра, после которого он должен подписать контракт.

Как писал "Спорт-экспресс", в случае последующей продажи Головина, ЦСКА получит процент от сделки. Срок контракта футболиста с французским клубом составит пять лет, а получать он будет около 2 млн евро в год - ненамного больше, чем в ЦСКА.

С московским клубом Александр Головин становился чемпионом России в сезоне 2015/16 и трижды завоевывал серебряные медали первенства. На прошедшем чемпионате мира он выходил в стартовом составе сборной России в четырех матчах из пяти и забил один гол - со штрафного Саудовской Аравии.

Вариант с "Монако" был для Головина не единственным. По данным СМИ, на талантливого россиянина претендовали более статусные "Челси" и "Ювентус". Также сообщалось об интересе со стороны лондонского "Арсенала" и "Барселоны".

"Спорт-экспресс" пишет, что финальное предложение "Челси" составило 25 млн евро, но не факт, что именно сумма стала решающим фактором в сделке с "Монако". Конкуренция в составе "Монако" не такая острая, как в лондонском клубе.

Об этом говорил, в том числе, вице-президент "Монако" Вадим Васильев, который летал в Москву договариваться о переходе. "Считаю, в данной ситуации переход в "Монако" - самый правильный вариант для Головина. Ехать из России сразу в топ-клуб ведущей европейской лиги - очень рискованно. Мы умеем запускать карьеру молодых игроков. Достаточно взглянуть на Мбаппе", - цитировал Васильева "Спорт-экспресс".

Основной владелец "Монако" - российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Президент ЦСКА Евгений Гинер признавал, что Головин перерос уровень российского чемпионата. "Саша может вырасти в большую звезду. Не уверен, что такое может произойти в российском чемпионате. Нечего лукавить, уровень АПЛ или чемпионата Испании намного выше. Для того чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить", - говорил Гинер.

Крупнейшие трансферы российских футболистов

Трансфер Головина в Европу - первая за много лет крупная сделка с участием российского футболиста, и при этом самая дорогая в истории. Русская служба Би-би-си вспомнила три других крупных перехода россиян в европейские клубы. Все они произошли еще в прошлом десятилетии - вскоре после успеха российской сборной на чемпионате Европы 2008 годы.

Юрий Жирков - из ЦСКА в "Челси" за 21 млн евро (2009 год)

На момент перехода 25-летний полузащитник был дважды чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА в составе ЦСКА. Приобрести Жиркова руководству "Челси" посоветовал тогдашний тренер сборной России Гус Хиддинк, который работал с лондонским клубом во второй половине сезона-2008/09.

Правообладатель иллюстрации YURI KADOBNOV/AFP/Getty Image caption Юрий Жирков провел за "Челси" 49 официальных матчей и забил один мяч

За два сезона в Англии Жирков провел всего 49 официальных матчей, в 17 из которых выходил на замену. А свой единственный гол за клуб Романа Абрамовича он забил в Москве "Спартаку" в матче Лиги чемпионов.

В 2011 году он вернулся в Россию, подписав контракт с "Анжи", из которого Сулейман Керимов пытался сделать суперклуб. Интерес миллиардера к футболу вскоре угас, и все звезды были распроданы. Сейчас Жирков выступает за "Зенит".

Роман Павлюченко - из "Спартака" в "Тоттенхэм" за 17,4 млн евро (2008 год)

Перед чемпионатом Европы 2008 года Павлюченко рассматривался как второй нападающий российской сборной. Но перед самым турниром первый форвард Павел Погребняк получил травму и Павлюченко стал игроком стартового состава. Чемпионат стал для него звездным часом - Павлюченко забил Испании, Швеции и Голландии, а сборная России в итоге заняла третье место.

Правообладатель иллюстрации GLYN KIRK/AFP/Getty Image caption Роман Павлюченко блестяще выступил на чемпионате Европы 2008 года и уехал из "Спартака" в "Тоттенхэм"

Тем же летом футболист уехал из московского "Спартака" в лондонский "Тоттенхэм", который на тот момент был середняком английской премьер-лиги. За "Тоттенхэм" он провел более 140 матчей и забил 42 мяча.

В 2012 году он вернулся в Россию, но его карьера уже пошла на спад. Его последним клубом в 2017 году стал московский "Арарат", игравший в ПФЛ - третьей по рангу лиге.

Андрей Аршавин - из "Зенита" в "Арсенал" за 16,5 млн евро (2009 год)

Аршавин к моменту трансфера был одной из главных звезд российского чемпионата и сборной. Как рассказывал впоследствии футбольный агент Йон Смит, который вел дела Аршавина в 2009 году, трансфер состоялся за 8 секунд до закрытия зимнего трансферного окна. Тогда его переход стал самым дорогим в истории "Арсенала". Многолетний тренер клуба Арсен Венгер, ушедший в отставку в 2018 году, всегда предпочитал покупать юных талантов и делать из них звезд.

Правообладатель иллюстрации Scott Heavey/Getty Image caption Трансфер Андрея Аршавина в 2009 году стал для "Арсенала" самым дорогим в истории. Рекорд был побит только спустя четыре года

С 2009 по 2013 годы россиянин сыграл за команду 143 матча и забил 31 гол. Первое время российский футболист был одним из лидеров "Арсенала", а свой лучший матч за команду он провел против "Ливерпуля" на "Энфилде", в котором забил четыре гола. Матч закончился вничью 4:4.

В 2012 году он вернулся в "Зенит" на правах аренды, а в 2013 году петербургский клуб выкупил права на футболиста. В Санкт-Петербурге игра у него не задалась и после короткой остановки в краснодарской "Кубани" Аршавин уехал в Казахстан, где до сих пор играет за алматинский "Кайрат".