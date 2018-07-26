Единороссы наказали Поклонскую. Они не пришли к ней на заседание

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Бывший прокурор Крыма проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста

Единороссы придумали, как наказать депутата Наталью Поклонскую за то, что она единственная из их фракции проголосовала против повышения пенсионного возраста. Депутаты не пришли на заседание комиссии, которую она возглавляет.

Депутаты от "Единой России" не пришли в четверг на заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, которую возглавляет Поклонская.

По словам члена комиссии по доходам, депутата от КПРФ Юрия Синельщикова, на заседание в пятницу, назначенное на 15:45, пришли только три человека из 17 - он, депутат от "Справедливой России" Олег Николаев и сама Поклонская.

"Повестка была объемная, мы сели изучать материалы. Но мы просидели 15 минут - и больше никто не пришел. Поклонская пожимала плечами, а мы с Николаевым сказали, что кворума нет, и разошлись", - рассказал Синельщиков Би-би-си.

"Коллеги по горшкам"

По словам источников "Интерфакса" и "Ведомостей", единороссы сознательно бойкотировали заседание в наказание Поклонской, которая проголосовала против пенсионной реформы.

Накануне "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщал, что вопрос об ответственности Поклонской за нарушение фракционной дисциплины будет рассматриваться осенью.

Поклонская после несостоявщегося заседания заявила, что доложит председателю Госдумы Вячеславу Володину о произошедшем."Это смешно. Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация - парламент страны", - сказала Поклонская "Интерфаксу".

Проблемы с графиком

Всего в комиссию входят девять единороссов, включая саму Поклонскую.

Единоросс Виктор Заварзин сказал Би-би-си, что пропустил заседание по уважительной причине. "Я написал заявление, я в командировке, я сейчас в машине к аэропорту еду, я ничего про консолидированное решение фракции не знаю", - сказал Би-би-си единоросс Виктор Заварзин. На вопрос, что за командировка, он не ответил и положил трубуку.

Депутат от "Единой России" Виктор Зубарев прислал сообщение, что не может говорить, на звонки и сообщения не отвечал. Его пресс-секретарь сказал, что депутат в Москве. У пресс-секретаря нет информации, почему Зубарев не пошел на заседание комиссии.

Единоросс Анатолий Выборный сказал Би-би-си, что ему слишком поздно поступило уведомление. "Мой график работы на месяц вперед распланирован, запланированные мероприятия я не мог передвинуть или отменить", - сказал он.

Выборный уточнил, что не в курсе, было ли решение еднороссов бойкотировать комиссию Поклонской, и добавил, что предупредил аппарат комиссии, что на заседании присутствовать не сможет.

Депутат Иван Квитка также на звонки не отвечал. Его помощник не смог уточнить, почему депутата не было на заседании, поскольку он сам в отпуске.

Незадолго до заседания комиссии лидер фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, отвечая на вопросы журналистов, должна ли, по его мнению, Поклонская уйти из Думы, сказал, что это нужно решать ей самой. "Примите для себя решение… каждый человек взрослый, должен решать сам", - сказал Неверов.

Поклонская в ответ заявила, что не собирается сдавать мандат. "Мне доверили участок работы. Меня избиратели выбрали. Мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому - нет", - сказала Поклонская.

Одна против всех

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста 19 июля. Документ был принят только голосами "Единой России": за законопроект проголосовали 328 депутатов, против - 104. Думская оппозиция - КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" - высказалась против.

Единственным членом фракции единороссов, кто проголосовал против, была Наталья Поклонская. Она заранее сообщила о планах проголосовать против. "Ведомости" утверждали, что из-за этого с ней неоднократно беседовал спикер Госдумы Володин.

"Я убеждена, что пенсионная реформа необходима. Но к сожалению, предложенный проект закона содержит нововведения с которыми я не согласна и их не поддерживаю. Поэтому ко второму чтению мной готовятся поправки - и надеюсь, они будут приняты и учтены", - объяснила Поклонская свое решение в комментарии, распространенном ее пресс-службой.

19 июля на рассмотрение законопроекта не пришли восемь единороссов - в том числе заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Сергей Железняк. Телеканал "Дождь" сообщал, что Железняк пропустил заседание, поскольку не хотел голосовать за законопроект.

В четверг СМИ сообщили, что Железняк написал заявление о сложении с себя полномочий замсекретаря генерального совета партии.