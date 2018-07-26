Греческий министр: причина гибели людей в огне - не промедление пожарных, а самострой

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Наиболее пострадала из-за пожаров деревня Мати

Самовольные постройки стали причиной десятков смертей при лесных пожарах в Греции, заявил в интервью Би-би-си министр обороны страны Панос Камменос.

По его словам, возведение жилых конструкций в лесистой местности на побережье без разрешения является преступлением, и именно из-за самостроя пути проезда пожарных и пути спасения для местных жителей из зоны бедствия оказались заблокированы.

Греция находится в трауре по погибшим во время пожаров, которые стали самой большой подобной природной катастрофой в истории страны.

По официальным данным, по меньшей мере 83 человека погибли в огне, однако поисковые группы полагают, что количество погибших увеличится. Десятки людей числятся пропавшими без вести.

Министр обороны Камменос приехал в один из пострадавших районов к востоку от Афин, где был встречен возмущенными местными жителями. Они обвинили его в том, что правительство и спасательные службы оставили их без помощи.

"Вы безо всяких объяснений оставили людей гореть. Вы нас оставили на милость Божью", - сказала министру местная жительница.

Media playback is unsupported on your device Лесные пожары в Греции: как спасаются от огня жители и туристы

Один из пострадавших сообщил Би-би-си, что он сам приехал в местную пожарную часть, чтобы попросить о помощи, и выяснил, что пожарные даже не знали о возгорании.

Другой местный житель пожаловался, что людям посоветовали укрываться от пожара в море, хотя многие престарелые люди не могли добраться до берега физически.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Министр обороны Панос Камменос назвал самострой преступлением

Министр обороны Греции не считает, что власти не приложили достаточно усилий для спасения людей.

"Никто не пришел на помощь, не было плана эвакуации, не было плана защиты, людям пришлось несколько часов плавать в воде, и никто им не помог". Выжившие после лесных пожаров высказали претензии минситру обороны Греции Паносу Камменосу после его прибытия в Мати - наиболее пострадавший населенный пункт", - написал в "Твиттере" корреспондент Би-би-си Гэвин Ли.

Он считает, что в ситуации виноваты местные жители, построившие незаконные жилые конструкции.

"Это преступление из прошлого. На побережье Афин много всех этих построек, и большинство из них возведены без разрешения; они заняли побережье без соблюдения правил", - сказал он в ответ на вопрос Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Copernicus Image caption Со спутникового снимка видно, как сильно пострадали от огня жилые районы

Накануне в стране был объявлен трехдневный траур. "Страна переживает непередаваемую трагедию. Сегодня Греция в трауре. И мы объявляем трехдневный национальный траур - в память о тех, кто погиб", - заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас.

Пожары, бушующие на юго-востоке Греции, оказались для страны крупнейшими в ее недавней истории.

Больше всего погибших было в популярной у туристов деревне Мати в 40 километрах к северо-востоку от Афин. Несколько десятков человек не смогли выехать и погибли, задохнувшись дымом, прямо в своих домах и автомобилях.

Сотни пожарных борются с огнем, спасатели на лодках и вертолетах эвакуируют жителей из охваченных пожарами районов. Некоторые жители пригородов Афин на всякий случай покинули свои дома.

По информации Красного Креста, во дворе одной из вилл в приморской деревне Мати, находящейся в эпицентре природного бедствия, были найдены тела 26 взрослых и детей.

Погибшие, судя по всему, оставив безнадежные попытки выбраться, сели вместе и встретили смерть обнявшись. Их тела были найдены всего в нескольких метрах от моря - очевидно, стена огня не дала им добраться до воды.