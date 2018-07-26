Суд отправил бойца Конора Макгрегора учиться "управлению гневом" за нападение на российского чемпиона

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бойцу смешанных единоборств грозил тюремный срок

Ирландский боец смешанных единоборств UFC Конор Макгрегор признал в суде Нью-Йорка свою вину в хулиганском поведении. Предъявленные ему обвинения касались апрельского инцидента, когда Макгрегор швырнул тележку на автобус, в котором находился другой боец - россиянин Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион в легком весе.

По условиям судебной сделки Макгрегору придется пройти курсы по управлению своими эмоциями (дословно "управление гневом").

Признание своей вины дает известному бойцу, бывшему чемпиону американской Ultimate Fighting Championship в легком весе, возможность избежать тюремного заключения и не скажется на имеющейся у него рабочей американской визе.

Выступая с обращением у здания суда в Нью-Йорке, 30-летний спортсмен поблагодарил судью и прокуроров за то, что ему дали возможность продолжать двигаться вперед.

"Заявление Конора Макгрегора после признания своей вины", - написал в "Твиттере" журналист Райан Гербоси.

Также, чтобы снять с себя уголовные обвинения, Макгрегору придется пять дней выполнять общественно-полезные работы.

"Разогрев" на семь лет тюрьмы

Инцидент, из-за которого бойцу предъявили 12 обвинений, произошел 5 апреля в Бруклине. На появившейся вскоре записи видно, что Макгрегор бросает в припаркованный автобус металлическую багажную тележку.

Media playback is unsupported on your device Видео инцидента в Нью-Йорке

В автобусе находились бойцы смешанных единоборств UFC и сопровождающие.

При нападении пострадали два бойца, в результате чего им пришлось отказаться от участия в запланированных матчах. Однако Нурмагомедов, который и был мишенью агрессивных действий ирландца, остался невредим.

Макгрегору предъявили обвинения в угрозах физическим насилием, нападении, повлекшем травму, создании опасной ситуации и преступном причинении ущерба. По самому серьезному обвинению ему грозило тюремное заключение до семи лет.

Причину своих агрессивных действий Макгрегор не объяснил. Возможно, что это часть кампании по привлечению внимания к грядущему поединку между Макгрегором и Нурмагомедовым: два чемпиона еще не встречались на ринге.

Заочные перепалки или постановочные потасовки - обычная часть пиара поединков UFC. Чемпионат существует за счет платных телетрасляций, собирая заказы у сотен тысяч телезрителей.

"Счастливые фанаты Конора Макгрегора у здания суда. Макгрегор избежал тюрьмы и отделался пятью днями общественных работ и необходимостью пройти курс по управлению эмоциями", - написала в "Твиттере" ирландский журналист Сюзан Линч.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Макгрегор сфотографировался с Владимиром Путиным во время ЧМ-2018 по футболу в Москве

Поклонники Макгрегора с плакатами в его поддержку собрались у суда.

По условиям договора с обвинением, ему требовалось возместить ущерб, нанесенный компании, которой принадлежит автобус. Сообщается, что спортсмен уже выполнил это условие.

Следующий бой - с россиянином

Менеджер Макгрегора Аудье Аттар, выступая у здания суда, сказал, что ирландский спортсмен вернется к выступлениям.

"Конор тренировался, он в хорошей форме, он готов", - добавил он.

Как и следовало ожидать, менеджер тут же объявил, что следующим противником Макгрегора станет Хабиб Нурмагомедов. Бой между Макгрегором и Нурмагомедовым, по словам Аттара, может состояться уже в октябре.

В "Твиттере" появилось сообщение корреспондента журнала о смешанных единоборствах Джона Моргана о том, что Нурмагомедов очень ждет возможности "завершить дело" с Макгрегором.

Узнав о судебном соглашении с Конором, @TeamKhabib (Команда Нурмагомедова) выпустила следующее заявление: "Рад,что он не попал в тюрьму. Потому что иначе я не смог бы его наказать. Теперь ему осталось привезти свою ирландскую команду в MSG (Стадион "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке) в ноябре и завершить наше дело".