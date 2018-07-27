Британия пока не выдает "битлов джихада" в США: мать одного из них обратилась в суд

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Британских боевиков Александа Коти (слева) и Эль Шафи Эльшейх захватили войска сирийских курдов, действующие при поддержке США.

Британское министерство внутренних дел временно прекратило взаимодействие с США по делу о двух джихадистах из Британии из-за вероятности вынесения им там смертной казни. Это связано с рассмотрением судом правомочности действий властей, которые ранее приняли решение помогать американскому следствию.

Александа Котэй и Эль Шафи Эльшейх, как полагают британские власти, ответственны за обезглавливание нескольких британских и американских заложников - журналистов и сотрудников благотворительных агенств.

Мать одного из них обратилась в суд, чтобы не допустить передачи данных в США без необходимых заверений о том, что они не будут казнены. Ее адвокаты накануне заявили, что, по заверениям, полученным от юристов министра внутренних дел, помощь США впредь оказываться не будет. Они сообщили, что в полученном ими официальном письме не указывается, на какой срок распространяется это решение.

Котэй и Эльшейх были захвачены сирийскими курдами, которые воюют в Сирии при поддержке США.

Оба боевика - 34-летний Александа Коти и 29-летний Эль Шафи Эльшейх - родом из западного Лондона, их личность установлена благодаря сличению отпечатков пальцев и иных биометрических данных. Оба имели британское гражданство, когда отправлялись в ИГ, но были лишены его.

Ранее газете Daily Telegraph стало известно, что в конце июня 2018 года министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид написал письмо генпрокурору США Джеффу Сешнсу, в котором говорилось, что обычно Британия требует заверения о неприменении смертной казни к своим гражданам, но в этом случае будет сделано исключение. Джавид подчеркивал, что это решение было принято только в отношении "битлов из ИГ", и его не стоит рассматривать как изменение политики государства.

Кто такие "Битлы джихада"

Заложники, освобожденные за выкуп или сумевшие сбежать, рассказывали во многих интервью, что их охраняли, допрашивали и пытали четверо боевиков, которые говорили с отчетливым британским акцентом, за что и получили прозвище "Битлз".

Возглавлял группу Мохаммед Эмвази, более известный в британской прессе как "Джихадист Джон". До своей гибели от ракетного удара в ноябре 2015 года Эмвази запомнился жестокими убийствами британских и американских заложников, которые он снимал на видео.

Еще один из "Битлз" ранее был арестован и осужден в Турции.

Правообладатель иллюстрации unknown/HO via Met Police, Kotey, Handout Image caption Слева направо: Мухаммед Эмвази, Эйн Дэвис, Александа Коти и Эль Шафи Эльшейх

По сообщению американских властей, четверо боевиков обезглавили в общей сложности как минимум 27 граждан западных стран.

Госдепартамент США о "квартете" джихадистов сообщает следующее:

Мухаммад Эмвази , более известный в британских газетах как "Джихадист Джон". Лично убил несколько человек и снял их убийства на видео. Эмвази был убит в 2015 году в Ракке в результате авиаудара беспилотника.

, более известный в британских газетах как "Джихадист Джон". Лично убил несколько человек и снял их убийства на видео. Эмвази был убит в 2015 году в Ракке в результате авиаудара беспилотника. Эйн Дэви с, также выходец из западного Лондона, был признан одним из руководителей группировки "Исламское государство" и в 2017 году приговорен к тюремному сроку в Турции.

с, также выходец из западного Лондона, был признан одним из руководителей группировки "Исламское государство" и в 2017 году приговорен к тюремному сроку в Турции. Александа Коти - принимал участие в пытках заложников, а также занимался вербовкой в ИГ.

- принимал участие в пытках заложников, а также занимался вербовкой в ИГ. Эль Шафи Эльшейх - применял пытки, такие как имитация утопления, инсценировки казней и распятие пленных. Также охранял камеры с заложниками.

Лидером группы считался Эмвази. В распространявшихся ИГ видеозаписях именно он был человеком в маске, который насмехался над западными странами, а затем отрезал головы заложникам.

Эйн Дэвис отбывает тюремный срок в Турции. Его задержали в Стамбуле в 2015 году.

Среди людей, убийства которых были засняты на видео, - британские гуманитарные работники Дэвид Хэйнс и Алан Хеннинг, американские журналисты Джеймс Фоули и Стивен Сотлофф и американец Питер Кассиг.