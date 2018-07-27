Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Популярная среди туристов деревня Мати пострадала от пожаров сильнее всего

У властей Греции есть "серьезные основания" подозревать, что пожар в районе Афин, унесший жизни нескольких десятков, начался с поджога. Об этом сказал журналистам заместитель министра по делам защиты граждан Никос Тоскас.

"Мы начали расследование по сообщениям серьезных источников", - сказал он на совместной пресс-конференции с главами полицейских и пожарных служб в Афинах.

"Есть показания, больше я сейчас ничего не могу сказать", - заявил Тоскас, добавив, что распространению огня способствовала жаркая погода, обусловленная, по его мнению глобальным потеплением.

Речь идет о пожаре, почти полностью разрушившем деревню Мати в 40 километрах к северо-востоку от Афин. Многие из погибших не смогли покинуть деревню. Они погибли, задохнувшись дымом, в своих домах и автомобилях.

Официальный представитель греческого правительства Антониос Цанакопулос в ответ на вопросы о произошедшем в деревне сказал, что эвакуировать ее было невозможно, потому что почти уничтоживший Мати пожар "длился всего полтора часа".

Правообладатель иллюстрации Copernicus Image caption На картах видно, что пожары уничтожили несколько жилых кварталов в районе Рафины

Огонь раздувал сильный ветер, добавил Цанакопулос - скорость ветра в день пожара достигала 120 км в час, по информации чиновника, это был "самый сильный ветер, зафиксированный за восемь лет".

По данным спутникового наблюдения, в регионе Аттики в тот день почти одновременно вспыхнуло 13 пожаров.

В общей сложности в пожарах, бушевавших в Греции последние дни, погибли уже 83 человека, 60 пострадали еще 25 пропали без вести. В четверг родственники погибших продолжили опознание тел.

Media playback is unsupported on your device Лесные пожары в Греции: кадры с дрона

Нынешние лесные пожары в Греции - самые сильные с 2007 года. Тогда на юге Пелопонесского полуострова погибли десятки человек.

Правительство Греции обратилось к другим европейским странам с просьбой помочь с пожарными и вертолетами.

Несколько стран, в том числе Италия, Польша и Франция, направили в Грецию пожарную авиацию, машины и пожарных.

В четверг к северу от Афин пошел сильный дождь, который частично потушил пожары, сообщает агентство Рейтер, однако из-за ливня многие улицы в северной части города затопило.