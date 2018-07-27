Дело о пытках в Ингушетии: семь силовиков из МВД и ФСБ получили от 3 до 10 лет

Правообладатель иллюстрации Egor Aleyev/TASS

Пять сотрудников МВД и один бывший сотрудник ФСБ Ингушетии получили тюремные сроки по делу о пытках задержанных. Еще один экс-полицейский осужден условно. Суд проходил в другой республике - в Кабардино-Балкарии. Приговор был оглашен в пятницу в гарнизонном военном суде Нальчика.

Согласно приговору, бывший начальник Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Тимур Хамхоев получил 7 лет колонии общего режима с лишением звания майора полиции.

Заместитель Хамхоева Сергей Хандогин получил три года условно - в отличие от других подсудимых, он обвинялся по более мягкой статье - о применении насилия в отношении задержанной. При назначении наказания суд учел, что у Хандогина беременна жена, а также имеются государственные награды.

Еще четверо также осуждены к лишению свободы в колонии общего режима: бывший начальник Сунженского отдела полиции Магомед Беков - на 3 года, бывший сотрудник управления ФСБ по защите конституционного строя Мустафа Цороев - на 5 лет, бывшие оперативники МВД Иса Аспиев и Андрей Безносюк - на 5,5 и на 6 лет соответственно.

Самое строгое наказание - 10 лет колонии строгого режима - получил бывший оперуполномоченный Алихан Беков.

Ису Аспиева и Магомеда Бекова взяли под стражу в зале суда.

Силовиков обвиняют в том, что, желая выслужиться, они под пытками заставляли задержанных подписать показания с признанием вины. Один из таких допросов закончился убийством прямо в кабинете центра "Э", полагает следствие.

Следователи изучили несколько подобных случаев, произошедших с 2010 по 2016 год. В материалах следствия говорится, что полицейские избивали задержанных и пытали с помощью электротока.

Обвинения были предъявлены по нескольким уголовным статьям, в том числе "убийство", "вымогательство в особо крупном размере" и "грабеж".

Убийство в центре "Э"

Согласно материалам дела, в июле 2016 года сотрудники полиции избили Марем Далиеву и ее 50-летнего супруга Магомеда. В итоге мужчина скончался от удушения, а у задержанной было похищено золотое кольцо.

По версии обвинения, один из сотрудников центра "Э" Алихан Беков жестоко избил Долиева, убеждая признаться в инсценировке ограбления банка в городе Сунжа. Судебно-медицинские эксперты позже обнаружили на теле жертвы многочисленные ссадины и кровоподтеки.

Сам Беков утверждал, что не пытал Долиева, и что тот скончался в здании центра "Э" от проблем с сердцем.

В ходе расследования дела было допрошено более 300 свидетелей и проведено 25 судебных заседаний. Обвинительное заключение по делу насчитывает более 2400 страниц.

Адвокат организации "Зона права" Андрей Сабинин, представляющий потерпевших, говорил, что недоволен тем, в каком виде дело дошло до суда: "Многие из тех, на кого указывали как на лиц, которые били и пытали, вообще не стали обвиняемыми".