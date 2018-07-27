В пятницу вечером над Землей поднимется "кровавая Луна"

Правообладатель иллюстрации SPL Image caption Как минимум частично затмение можно будет наблюдать в Европе, на Ближнем Востоке, в Австралии, большей части Азии и в Южной Америке

В пятницу вечером в небе будет видна "кровавая Луна" - уникальное лунное затмение, которое будет самым продолжительным в XXI веке.

Вечером при восходе Луна станет красно-бурого цвета. Полное затмение будет длиться целый час и 43 минуты.

Media playback is unsupported on your device Что известно про самое долгое лунное затмение XXI века

Как минимум частично затмение можно будет наблюдать в Европе, на Ближнем Востоке, в Австралии, большей части Азии и в Южной Америке.

В Великобритании, например, между 21:00 и 23:00 по местному времени Луна будет выглядеть полностью красной.

Это связано с визуальным эффектом, который возникает, когда солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере Земли и частично достигают Луны.

Поскольку земная атмосфера наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно эти лучи достигают поверхности Луны при затмении, из-за чего лунный диск становится красным. По этой причине восход и закат окрашиваются в красный оттенок.

Одновременно произойдет противостояние Марса, при котором Земля проходит между Солнцем и Марсом по орбите, которая делает обе планеты максимально приближенными друг к другу. Столь близко они не находились с 2003 года. В безоблачном небе Марс будет казаться красной звездой.

Почему лунное затмение будет столь долгим?

Луна зайдет в самую широкую часть тени Земли еще до своего восхода.

"На самом деле, лунное затмение и должно длиться так долго", - говорит профессор Тим О'Брайен, астрофизик из Манчестерского университета.

Затмение совпадет по времени не только с великим противостоянием Марса, но также, как говорит профессор О'Брайен, и с "процессией планет", когда с Земли будут хорошо видны Венера, Юпитер, Сатурн и Марс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полное лунное затмение, сфотографированное в Уругвае в 2014 году

Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите, то есть иногда она находится ближе к Земле и кажется более крупной, а иногда удаляется, и внешне уменьшается в размерах.

"Марс будет похож на красивую, яркую красную звезду, чуть ниже Луны", - говорит профессор О'Брайен.

Противостояние Марса объясняется его эллиптической орбитой. В такой момент Марс находится на продолжении линии Солнце - Земля. При великом противостоянии расстояние от Земли до Марса минимально.

Где можно будет увидеть лунное затмение?

Затмение можно будет наблюдать почти по всему миру, за исключением Северной Америки, при условии, что небо будет безоблачным.

Затмение начнется до того, как Луна взойдет над горизонтом Западной Европы.

Лучше всего "кровавую Луну" будет видно в Восточной Европе, Центральной и Восточной Африке и на юго-востоке Азии, где затмение можно будет наблюдать от начала до конца.

Жителям Западной Европы стоит смотреть в юго-восточном направлении, чтобы увидеть поднимающуюся Луну красного цвета, с ярко-красным Марсом чуть ниже нее.

Юпитер будет виден в южной части небесного склона, а Венера - в западной.