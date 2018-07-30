Венедиктов покинул совет директоров "Эха Москвы". Оказалось, что Путин знал о радиостанции больше него

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Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов ушел из совета директоров радиостанции.

Венедиктов объяснил Би-би-си свое решение сложившейся "унизительной ситуацией": выяснилось, что он как главный редактор знал о финансировании "Эха" меньше, чем президент России Владимир Путин.

"Я покинул совет директоров Эха Москвы. Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

На "Прямой линии" 7 июня Путин, отвечая на вопрос "Когда госкомпания прекратит финансировать Эхо Москвы?", признал, что "Газпром" действительно финансирует радиостанцию.

Президент также отметил, что "Газпром" не вмешивается в редакционную политику "Эха". "Хотя я согласен: очень многие вещи требуют внимательной очень фильтрации, которые там пропагандируются", - добавил тогда Путин.

Венедиктов в ответ сказал, что "фильтрации быть не может" и добавил, что о финансировании "Газпромом" он как главный редактор и акционер не уведомлен.

Кредит под "двузначные проценты"

"Президент на "Прямой линии" сказал одно, я сказал, что это неправда, а оказалось, что прав президент, - сказал Би-би-си главред "Эха" в понедельник, 30 июля. - Гендиректор взял кредит в "Газмпромбанке" на 48 млн рублей".

Кредит, по словам Венедиктова, не был согласован с ним. Он как член совета директоров получил письмо, в котором говорилось об этих планах и в ответ на него сообщил, что ознакомлен с ним, но не дал своего согласия. В итоге радиостанция платит по этому кредиту "двузначные проценты", добавил он.

Зачем "Эхо" взяло кредит, Венедиктов сказать затруднился.

Венедиктов также отметил, что, будучи членом совета директоров он был связан требованиями конфиденциальности, а теперь у него этих обязательств нет.

В итоге 30 июля на заседании совета директоров радиостанции Венедиктов не стал переизбираться в него и выдвинул вместо себя заместителя Екатерину Годлину. По словам главного редактора, "у нее есть финансовое образование, пусть разбирается".

Он также сказал, что выступил против бюджета, который предложила гендиректор Екатерина Павлова, но большинством голосов совета он был принят.

Кому принадлежит "Эхо"?

"Эхо Москвы" по своей организационной форме - это закрытое акционерное общество. Большая часть акций (66%) принадлежат "Газпром-медиа", 34% - миноритарным акционерам, причем 18% из них контролируются лично Венедиктовым. Он сказал Би-би-си, что сохранит за собой пакет.

Совет директоров - орган акционерного общества, осуществляющий общее руководство хозяйственной деятельностью радиостанции и отвечающий за выработку ее стратегических бизнес-задач.

Екатерину Павлову собрание акционеров переизбрало гендиректором в середине июня. Она занимает этот пост уже три года. "Газпром-медиа" поддержал ее кандидатуру, миноритарные акционеры выступили против.

"Эхо Москвы" - первая коммерческая информационная радиостанция в СССР. Она впервые вышла в эфир 22 августа 1990 года. Во время путча 1991 года была одним из немногих СМИ, выступившим против путчистов.

Венедиктов работает на радиостанции с момента ее основания. В 1998 году он был избран на пост главного редактора и с тех пор не покидал его. За "Эхом Москвы" закрепилась репутация либерального СМИ, которое предоставляет эфир всем политическим силам: от лояльных Кремлю политиков и экспертов до представителей несистемной оппозиции.