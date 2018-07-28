В "Звездных войнах" снова появятся Марк Хэмилл и Кэрри Фишер

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В новом эпизоде появятся неиспользованные ранее съемки с участием Кэрри Фишер, сделанные во время работы над предыдущей частью саги

Создатели "Звездных войн" сообщили сразу о нескольких неожиданных решениях по поводу актерского состава в новом эпизоде киносаги. Марк Хэмилл снова исполнит роль джедая Люка Скайуокера. В новом эпизоде "Звездных войн" также появится актриса Кэрри Фишер, скончавшаяся в конце 2016 года от остановки сердца.

Как следует из сообщения создателей киносаги, в фильме "Звездные войны. Эпизод IX", который должен выйти на экраны в конце следующего года, появятся неиспользованные ранее кинозаписи с участием Кэрри Фишер, сделанные на съемках восьмого эпизода.

Кэрри Фишер, которая в предыдущих эпизодах киносаги исполнила роль принцессы Леи Органы, умерла в декабре 2016 года в возрасте 60 лет от остановки серда во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес.

"Мы отчаянно любили Кэрри Фишер. Мы никак не могли придумать, как достойно завершить сагу Скайуокеров без нее. Мы не собирались брать на роль другую актрису или моделировать ее образ на компьютере.", - сказал режиссер девятого эпизода киносаги Джей Джей Абрамс. Он отметил, что получил согласие дочери Фишер на посмертное использование образа актрисы.

Роль Лэндо Калриссиана снова исполнит 81-летний Билли Ди Уильямс. В фильме также появятся британские актеры Энтони Дэниелс, исполняющий в киносаге роль анроида C-3PO, и Ричард Э. Грант - в какой роли, пока не сообщается.

Также в новом эпизоде буду сниматься появлявшиеся в прошлых фильмах актеры: Джон Бойега, Дэйзи Ридли, Лупита Нионго, Дональд Глисон и другие. Съемки нового эпизода начнутся в Лондоне 1 августа.

Предыдущий эпизод киносаги "Звездные войны: последние джедаи" собрал в мировом прокате более 450 миллионов долларов за первые выходные, в США и Канаде фильм собрал 220 млн долларов - это второй по величине кассовый сбор за всю историю Северной Америки.

В 2015 году фильм "Звёздные войны: Пробуждение Силы" собрал в США и Канаде за первые выходные проката рекордные 248 миллионов долларов.