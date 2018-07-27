Принц Чарльз заявил, что англиканский епископ-педофил его обманул

Правообладатель иллюстрации Rex Features Image caption Фото с принцем Чарльзом и епископом Питером Боллом датируется 1993 годом

Четверть века назад наследник британского престола дружил с епископом Питером Боллом. В 2015 году, когда епископу было уже за 80, он был приговорен к тюремному заключению сроком на два года и восемь месяцев за сексуальные преступления в отношении подростков и взрослых мужчин.

Расследование случаев растления несовершеннолетних в англиканской церкви продолжается, и независимая британская комиссия, ведущая его, запросила у принца Чарльза объяснения - почему в 90-х годах, когда впервые заговорили жертвы епископа-педофила, он продолжал поддерживать с ним контакт.

Принц Чарльз в письме, присланном в комиссию в пятницу 27 июля, написал, что Питер Болл ввел его в заблуждение.

Наследник британского престола заверил, что не вмешивался в полицейское расследование в отношении Болла и не просил вмешаться кого-либо еще. "Я никогда не пытался вмешиваться в полицейские расследования, не давал таких поручений и не поощрял никого из своих сотрудников на них повлиять".

"Ужасный человек"

Достоянием публики стал нелестные высказывания Чарльза о жертве епископа-педофила: в письме 1997 года принц написал о Ниле Тодде: "Ну, я этому ужасному человеку устрою, если он что-то попробует сделать".

Тодд обратился в полицию в начале 1990-х годов, пожаловавшись на насилие со стороны епископа. Тогда он готовился стать монахом.

Полиция не стала предъявлять обвинения. Нил Тодд покончил с собой незадолго до того, как в 2012 году расследование в отношении Болла было все-таки открыто.

В переписке принца Чарльза и епископа Питера Болла, фрагменты которой были зачитаны комиссии, Болл писал, что против него ведется кампания ненависти и он подвергается травле со стороны мошенников.

В 1995 году принц написал Боллу: "Мне хотелось бы оказать большее содействие. Меня до глубины души возмущает огромная несправедливость, которой вы подверглись".

В 1997 году он назвал Тодда "скверным человеком, который снова взялся за свои выкрутасы".

Принц сообщил комиссии, что с 1993 года он приглашал Болла проводить причащение у себя дома.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принц Чарльз заявил, что его ввели в заблуждение

Комиссии принц заявил: "Впервые я услышал о Питере Болле в 1980-х годах. Впоследствии он стал епископом графства Глостер, и тогда стал моим поместным епископом".

"Питер Болл сказал мне, что был вовлечен в некий "неблагоразумный поступок", из-за чего ему пришлось уйти с поста".

"Он подчеркнул, что некий человек - насколько я теперь понимаю, это был Нил Тодд - пожаловался в полицию, и полиция начала расследование по этому вопросу, и в итоге Королевская уголовная прокуратура решила не принимать никаких мер".

"Эта череда событий давала основания поверить в слова Болла, который жаловался, что жалоба исходила от одного человека, и этот человек испытывал злобу и всячески его преследовал, а также, что жалоба была ложной, но в конечном счете этот человек нажился на этой истории, когда продал ее".

"Дальнейшие события, безусловно, показали, что к моему глубочайшему сожалению, я, как и многие другие, были введены в заблуждение".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption 86-летний педофил Питер Болл в октябре 2015 года был приговорен к тюремному заключению сроком на 32 месяца

Принц отметил, что в 1980-1990-х годах атмосфера в обществе была такова, что таким людям, как епископы, верили на слово - ведь столь высокопоставленному человеку нельзя не доверять.

"Истинный смысл и подробности той жалобы в отношении Питера Болла, и как я теперь понимаю, многих других, стали мне известны лишь в 2015 году, когда в его отношении началось расследование и затем был вынесен приговор".

"Я прекратил все связи с Боллом, как только были завершены процессуальные действия, и его признали виновным в преступлениях в отношении молодых длюдей".

Независимая комиссия по расследованию педофилии в англиканской церкви продолжает свою работу.