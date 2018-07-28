Мария Бутина собиралась дать показания по делу сожителя

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Задержанная в США россиянка Мария Бутина еще до того, как ее заключили под стражу, была готова сотрудничать со следствием и дать показания по делу своего сожителя Пола Эриксона. Об этом на суде рассказал адвокат Бутиной Роберт Дрисколл, надеясь таким образом добиться освобождения под залог. Бутина, обвиняемая в работе в качестве иностранного агента без регистрации, остается под стражей.

Уговаривая судью выпустить задержанную в США россиянку Марию Бутину под залог, ее адвокат Роберт Дрисколл отметил 18 июля, что еще до ареста его подзащитная вызвалась дать показания на своего сожителя. Последний фигурирует в судебных документах как "Американец № 1", но СМИ давно вычислили, что речь идет об известном политтехнологе Поле Эриксоне.

По словам адвоката россиянки, когда 25 апреля ФБР пришло к Эриксону и Бутиной с обыском, у агентов было два ордера, один из которых "касался какого-то дела в Южной Дакоте". В этом штате у Эриксона есть недвижимость. Прокуратура утверждает, что объектом расследования в связи с предполагаемым мошенничеством явуляется Эриксон, хотя обвинения ему не предъявлены.

"Мы позвонили в федеральную прокуратуру Южной Дакоты, - рассказал Дрисколл, - и сказали: "Давайте мы объясним вам все, что вызывает у вас вопросы". Иными словами, Бутина добровольно согласилась явиться на так называемый proffer, то есть предварительный допрос, в ходе которого прокуроры выясняют, может ли данное лицо сообщить им что-то полезное, и можно ли ему верить.

Бутину в тот момент ни в чем не обвиняли, но обыск был громким первым звонком, и Дрисколл, возможно, посоветовал ей опередить события и проявить сознательность, то есть дать показания по делу Эриксона. Перед таким допросом прокуратура обычно подписывает с допрашиваемым стандартный документ, в котором она, среди прочего, обещает не использовать против него в суде сведения, полученные в ходе допроса.

Федеральная прокуратура Южной Дакоты прислала Дрисколлу такой документ 29 мая. 18 июля, через три дня после ареста Бутиной, адвокат представил его вашингтонскому суду. Суд не поместил его в открытом доступе, но журналисты получили копию от адвокатской конторы Дрисколла.

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Эта копия документа не подписана стороной защиты, и пока неясно, имел ли он какие-то практические последствия. Дрисколл ссылается на него как на доказательство того, что его подзащитная готова была сотрудничать со следствием, поэтому держать ее под замком нет нужды.

Суды Пола Эриксона

По какому делу Бутина собиралась давать показания, неизвестно. После ее ареста в СМИ появился ряд материалов, из которых следует, что Эриксон не всегда платил долги и не раз обвинялся в мошенничестве. Подняв судебные документы, Wall Street Journal нашла несколько исков против Эриксона по крайней мере в трех штатах страны. Суды приказали ему выплатить компенсацию истцам, но его компания Compass Care Inc. по уходу за престарелыми все еще должна потерпевшим в общей сложности более 860 тысяч долларов.

"Этот господин - неугомонный, прирожденный лжец!", - отзывается об Эриксоне лос-анджелесский адвокат Майкл Барнс, который познакомился с ним на политическом мероприятии и поддался на его уговоры вложить 50 тысяч долларов в нефтяную сделку в Северной Дакоте. Барнс, который сейчас уверен, что его просто обманули, в 2015 году выиграл у Эриксона иск. Судья приказал тому выплатить адвокату более 460 тысяч долларов.

Согласно исковому заявлению известного консервативного публициста Брента Бозелла, в 2006 году Эриксон уговорил его вложить 200 тысяч долларов в Compass Care. Год спустя Эриксон поздравил его с удвоением инвестиций, но эти деньги Бозелл так и не получил.

Бозелл так их и не увидел. Как-то Эриксон прислал ему чек на 200 тысяч, но он оказался без покрытия. В конечном итоге Compass Care вернула Бозеллу лишь 10 тысяч долларов.Дождаться от Эриксона комментариев пока никому в прессе не удалось. Официально прокуроры его ни в чем не обвиняют.