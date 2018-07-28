"Сяду, но буду бороться до конца". Арестован бывший президент Армении

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Суд в Ереване принял решение об аресте на два месяца бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Он арестован по делу о применении насилия при разгоне массовых демонстраций протеста против итогов выборов в стране в 2008 году.

Об интересе правоохранительных органов к Кочаряну стало известно в начале июля 2018 года, когда бывшего президента вызвали на допрос по делу о разгоне массовых беспорядков в 2008 году в качестве свидетеля.

Кочарян обвиняется в причастности к свержению конституционного строя в стране. Бывший президент утверждает, что его дело политически мотивировано и инициировано длоя того, чтобы не допустить его на ближайшие выборы в Армении.

"Я буду бороться до конца. Пойду, сяду, но буду бороться до конца", - приводит Интерфакс заявление Кочаряна. Он называет обвинение сфабрикованным и считает его "вендеттой" со стороны новых властей Армении.

"Дело чести" Никола Пашиняна

Армянские политологи называбт расследование применения насилия на митингах 2008 года "делом чести" нового премьер-министра страны Никола Пашиняна, который пришел к власти весной 2018 года после многотысячных митингов протеста против того, что бывший лидер Армении Серж Саргсян решил остаться у власти в качестве премьера после истечения президентского срока.

Media playback is unsupported on your device Еще несколько недель назад Никола Пашиняна мало кто знал

Никол Пашинян еще в 2010 году был осужден на семь лет тюрьмы по делу о массовых беспорядках 2008 года, в результате которых десять человек погибли. Пашинян отсидел один год и вышел по амнистии.

Массовые протесты 2008 года начались в Ереване сразу после проведения президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. Протесты организовывались сторонниками бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна. Руководивший страной в предвыборный период Роберт Кочарян в ночь на 2 марта после разгона демонстрантов ввел в стране чрезвычайное положение.