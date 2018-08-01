В Швеции украли две королевские короны XVII века
Шведская полиция ведет поиск преступников, укравших из кафедрального собора две королевские короны XVII века и державу. Похитители скрылись, прыгнув в моторную лодку.
Королевские короны, предназначавшиеся для правившего страной в XVII веке короля Карла IX и его второй супруги - Кристины Шлезвиг-Гольштейн-Готторпской, были похищены днем во вторник, 31 июля. Королевские регалии хранились в кафедральном соборе в шведском городе Стренгнес.
Предположительно, похитители, перебравшись на лодке на другой берег озера, могли пересесть на автомобиль. Пока лодка, на которой могли уплыть злоумышленники, не найдена.
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По словам очевидцев, они видели двух мужчин, которые выбежали из собора, который на тот моменты был открыт для посетителей. Выбежав, они прыгули в моторную лодку и уплыли по озеру Меларен. Полиция объявила о масштабной операции по поиску скрывшихся похитителей королевских драгоценностей. Имена подозреваемых пока неизвестны..
"Сейчас счет 1:0 в их пользу", - сказал пресс-секретарь местной полиции Томас Агневик.
Бесценные вещи
"Невозможно назвать цену украденного, это бесценные вещи", - подчеркнул представитель полиции, указав на их значимость для истории и культуры страны. Изначально украденные драгоценности находились в гробницах короля Карла IX и его супруги, но позже были выставлены в соборе в Стренгнесе.
Похищенные королевские короны украшены золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Очевидец Том Рауэлл, у которого на следующей неделе в кафедральном соборе Стренгнеса состоится венчание, рассказал в интервью местному телеканалу Aftonbladet, что видел предполагаемых преступников.
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"Я сразу по их поведению понял, что они воры... Это отвратительно, что люди крадут вещи из святых мест и исторических зданий", - заметил Том Рауэлл.
В полиции заявили, что драгоценности хранились в закрытой стеклянной витрине, на которой была установлена сигнализация. При этом в полиции не уточнили, сработала ли сигнализация в момент кражи.
Местные власти уточняют, что в ходе похищения королевских драгоценностей никто не пострадал.