В Швеции украли две королевские короны XVII века

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Украденные короны XVII века принадлежали шведскому королю Карлу IX и его второй супруге - Кристине Шлезвиг-Гольштейн-Готторпской

Шведская полиция ведет поиск преступников, укравших из кафедрального собора две королевские короны XVII века и державу. Похитители скрылись, прыгнув в моторную лодку.

Королевские короны, предназначавшиеся для правившего страной в XVII веке короля Карла IX и его второй супруги - Кристины Шлезвиг-Гольштейн-Готторпской, были похищены днем во вторник, 31 июля. Королевские регалии хранились в кафедральном соборе в шведском городе Стренгнес.

Предположительно, похитители, перебравшись на лодке на другой берег озера, могли пересесть на автомобиль. Пока лодка, на которой могли уплыть злоумышленники, не найдена.

По словам очевидцев, они видели двух мужчин, которые выбежали из собора, который на тот моменты был открыт для посетителей. Выбежав, они прыгули в моторную лодку и уплыли по озеру Меларен. Полиция объявила о масштабной операции по поиску скрывшихся похитителей королевских драгоценностей. Имена подозреваемых пока неизвестны..

"Сейчас счет 1:0 в их пользу", - сказал пресс-секретарь местной полиции Томас Агневик.

Бесценные вещи

"Невозможно назвать цену украденного, это бесценные вещи", - подчеркнул представитель полиции, указав на их значимость для истории и культуры страны. Изначально украденные драгоценности находились в гробницах короля Карла IX и его супруги, но позже были выставлены в соборе в Стренгнесе.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Королевские регалии хранились в кафедральном соборе XIV века в шведском городе Стренгнес

Похищенные королевские короны украшены золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Очевидец Том Рауэлл, у которого на следующей неделе в кафедральном соборе Стренгнеса состоится венчание, рассказал в интервью местному телеканалу Aftonbladet, что видел предполагаемых преступников.

"Я сразу по их поведению понял, что они воры... Это отвратительно, что люди крадут вещи из святых мест и исторических зданий", - заметил Том Рауэлл.

В полиции заявили, что драгоценности хранились в закрытой стеклянной витрине, на которой была установлена сигнализация. При этом в полиции не уточнили, сработала ли сигнализация в момент кражи.

Местные власти уточняют, что в ходе похищения королевских драгоценностей никто не пострадал.