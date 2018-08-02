Украинских хакеров в США обвинили в краже данных миллионов карт

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Группировка, по данным минюста США, украла данные миллионов дебетовых и кредитных карт

Минюст США сообщил об аресте трех граждан Украины, которых подозревают в принадлежности к хакерской группировке Fin7.

Федор Хладырь, Дмитрий Федоров и Андрей Колпаков обвиняются в использовании вредоносных компьютернных программ для взлома компьютерных систем компаний и кражи данных кредитных карт клиентов этих компаний.

По информации минюста США, от действий хакерской группировки пострадали по меньшей мере 120 американских компаний, в том числе сети ресторанов Chipotle и Arby's.

Также, как сообщается, хакеры взламывали компьютерные системы компаний в Британии, Франции и Австралии. Хакерская группировка Fin7 известна еще как Carbanak и JokerStash.

Только в США хакеры группировки украли данные владельцев 15 млн банковских карт. Сообщается, что данные кредитных карт продавались через даркнет ("темный интернет").

Ущерб от деятельности хакеров Fin7 предположительно составил десятки миллионов долларов. По данным минюста США, группировка продолжает действовать.

Одно время хакеров из Fin7 подозревали в связях с Россией и причастности к хакерским операциям, которые предположительно проводились по заказу Москвы.

Задержание и экстрадиция

Каждый из трех арестованных обвиняется в преступном сговоре, электронном мошенничестве, взломе компьютерных систем и умышленной краже личных данных.

Минюст США не уточняет, признают ли подозреваемые свою вину или не согласны с предъявляемыми им обвинениями.

Только один из трех арестованных - 33-летний Федор Хладырь - на данный момент находится в США. Он был задержан в Германии в январе этого года и позже был передан США. Сейчас он находится под стражей в Сиэтле в ожидании суда.

Дмитрий Федоров находится в Польше, где он был задержан в январе. Андрей Колпаков остается под арестом в Испании. Вашингтон сейчас добивается экстрадиции Федорова и Колпакова в США.

"Раскрытие имен лидеров Fin7 - это важный шаг для прекращения деятельности этой хитро действующей группировки", - говорит представитель ФБР Джей Табб.

По словам Стивена Мердока из Университетского колледжа Лондона, для борьбы с подобными группировками необходим высокий уровень международного сотрудничества.

"Умные технологии, которые хакеры использовали для получения доступа к компьютерным системам компаний, показывают, что пока невозможно гарантировать надежную защиту данных карт от любых атак", - говорит эксперт.

"Платежные системы идут по пути поиска способов снижения для злоумышленников ценности данных карт - с помощью кодов, которые используются только один раз при проведении операции, или с помощью отправления владельцу карты смс с запросом о подтверждении операции", - уточняет Стивен Мердок.