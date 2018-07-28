В Египте к смертной казни приговорены 75 человек, в том числе лидеры "Братьев- мусульман"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Обвиняемые наблюдали за судебным заседанием в Каире из-за решетки

Египетский суд приговорил к высшей мере наказания 75 человек за участие в волнениях, которые произошли в стране после отстранения от власти Мохаммеда Мурси в 2013 году.

Среди приговоренных к смерти - лидеры партии "Братья- мусульмане". Всего по эту делу проходили 700 человек.

Правозащитная организация "Международная амнистия" назвала судебный процесс чрезвычайно несправедливым, отметив, что он нарушает конституцию Египта.

Мохаммед Мурси, тесно связанный с исламистской организацией "Братья-мусульмане", находился у власти в стране около года.

В 2013 году он был свергнут в ходе военного переворота. Сторонники Мурси яростно протестовали: они вышли на многодневные демонстрации, установили палаточные городки в Каире и после их разгона провели "марш гнева" по всей стране.

Во многих городах страны произошли кровопролитные столкновения, в которых погибли более 600 человек.

"Братья-мусульмане" организовали вооруженное нападение на полицейское отделение - в перестрелке с боевиками погибли несколько десятков полицейских.

После этого новые власти Египта под руководством выигрывшего выборы Абдула-Фаттаха Сиси развернули преследования против "Братьев-мусульман": сотни членов этой организации были убиты, тысячи подверглись арестам.

В России организация "Братья-мусульмане" признана террористической и деятельность её на территории страны запрещена решением Верховного суда от 14 февраля 2003 года.

Смертный приговор, вынесенный 75 подсудимым в субботу 28 июля, будет передан верховному муфтию Египта, который даст совет о правомочности смертной казни. По египетским законам, мнение верховного муфтия в таких случаях спрашивают обязательно, но оно не имеет обязательной силы. На практике рекомендации верховного муфтия почти всегда исполняются.

Судьба фотографа

В заявлении "Международной амнистии" говорится, что хотя после гибели людей в массовых волнениях 2013 года было произведено более тысячи арестов, при этом египетские власти не провели должного разбирательства и не расследовали действия сил правопорядка, которые также принимали участие в столкновениях.

В числе подсудимых по этому делу - фотожурналист, лауреат всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати Махмуд Абу Зейд, известный как Шокан.

В день кровопролитных беспорядков, 14 августа 2013 года, он был арестован, когда фотографировал протестующих. С тех пор он находится в тюрьме, ему предъявлены несколько обвинений.

Судьи перенесли рассмотрение его дела на воскресенье.

Череда приговоров

В июне 2014 года суд в Египте уже выносил смертные приговоры 183 членам движения "Братья-мусульмане" по делу о беспорядках 2013 года, однако позднее значительная часть вердиктов была отменена. Однако несколько исламистов были казнены.

Был приговорен к смертной казни и экс-президент Мохаммед Мурси по уголовному делу об участии в массовых беспорядках и организации побега заключенных из тюрьмы во время восстания в 2011 году, но приговор был отменен кассационным судом.

Затем было отменено и его пожизненное заключение по уголовному делу в отшении Мурси по обвинению в шпионаже в пользу палестинской группировки ХАМАС.

В апреле 2015 года Мурси был приговорен к 20 годам тюрьмы за то, что отдал приказ об аресте и пытках протестующих во время своего президентства. С тех пор его движение "Братья-мусульмане" было вновь запрещено, а тысячи его членов - арестованы.