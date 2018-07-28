Британец Герайнт Томас гарантировал себе победу в "Тур де Франс"

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Валлиец Герайнт Томас победил в "Тур де Франс" с девятой попытки

Британец Герайнт Томас из команды Sky по итогам предпоследнего этапа гонки "Тур де Франс" сохранил свое лидерство в общем зачете и фактически гарантировал себе победу в престижной велогонке.

В субботу олимпийский чемпион Пекина-2008 и Лондона-2012 финишировал третьим, уступив голландцу Томасу Дюмулену, но в общем зачете опережает его на 1 мин 51 сек. Вторым на финише 28 июля был чемпион "Тур де Франс" прошлого года Крис Фрум.

По правилам "Тур де Франс", лидер общего зачета имеет право финишировать во главе пелетона, и обгонять его нельзя. Поэтому для победы в заключительном этапе гонки, которая пройдет на Елисейских полях в Париже, Томасу достаточно доехать до финиша.

""Тур де Франс"! Я не могу в это поверить, - сказал Томас в интервью телеканалу ITV4. - Я стараюсь не расплакаться, это невероятно. Я пытался об этом не думать, просто делал что нужно изо дня в день. Я выиграл "Тур де Франс". Я не знаю, что и сказать".

Победа Томаса в велогонке станет шестой для британской команды Sky за семь лет.

Это девятый по счету "Тур де Франс" Герайнта Томаса. Единственный человек, который выиграл велогонку с десятого раза - голландец Йоп Зутемелк. Ему не было равных в 1980 году.

Первое выступление велогонщина из Уэльса в "Тур де Франс" состоялось в 2007 году. Тогда он финишировал на 140-м месте из 141.

Как и многие другие британские велогонщики, в начале своей спортивной карьеры Герайнт Томас участвовал и в трековых, и в шоссейных велогонках. В период с 2007 по 2012 год он трижды становился призером чемпионатов мира.

За команду Sky он выступает с 2010 года. До нынешней победы в общем зачете его лучшим достижением было 15 место, к которому он приходил дважды.