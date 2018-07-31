Заблокированного на склоне горы в Пакистане альпиниста спасли

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пройти по северному гребню горы Лоток-1 не удавалось еще ни одному альпинисту

Альпинист из Петербурга Александр Гуков, который был заблокирован на склоне горы Латок-1 в Пакистане и провел там несколько дней, спасен, сообщила участвовавшая в операции член Федерации альпинизма России Анна Пиунова.

"Спасли!!!" - написала она в своем "Фейсбуке".

По ее словам, Гуков ослаб и разговаривает с трудом. Сейчас он находится в больнице в пакистанском городе Скарду.

Решающая фаза спасательной операции началась в понедельник, 30 июля. Спасатели пытались доставить Гукову мобильный телефон и продовольствие.

Гуков совершал восхождение на вершину горы Латок-1 (7145 метров) со своим напарником Сергеем Глазуновым. Альпинисты решили достичь вершины по северному гребню, который пока не удалось преодолеть ни одному альпинисту из-за сложности маршрута.

На решающий штурм варшины Гуков и Глазунов решили взять минимальный запас снаряжения и провизии.

25 июля Глазунов сорвался со склона и погиб. Гуков отправил СМС с просьбой о помощи.

"Серега улетел. Я вишу на стене без снаряжения. Мне нужна помощь. Меня нужно эвакуировать", - цитировал его сообщение сайт сообщества альпинистов Mountain.ru.

В последующие два дня он отправил еще несколько сообщений, в которых жаловался на ухудшающуюся погоду, непрекращающиеся лавины, нехватку еды и невозможность согреть воду. 28 июля связь с альпинистом прервалась.

Как сообщала ранее Анна Пиунова, Гукову удалось разбить палатку на высоте 6200 метров, которая была замечена со спасательного вертолета, однако из-за плохой погоды спасатели не смогли добраться до нее.

Пиунова также добавила, что альпинист оказался в снежном коконе, так как его палатку завалило снегом.

Алексей Овчинников, старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России:

После того как были покорены все "восьмитысячники", то настал черед так называемых "семитысячников". Если посмотреть все выдающиеся экспедиции последних 20 лет, то это в основном экспедиции на "семитысячники". Многие из них расположены в зоне Гималаев и Каракорума.

По тяжести и сложности это несильно легче, чем покорить "восьмитысячник": там тоже очень сильные ветра, очень сильный холод. Как правило, восхождение на любой "семитысячник" - это восхождение экстра-класса. Любая удачная попытка такого восхождения вызывает резонанс, на нее обращает внимание весь альпинистский мир.

На гору Латок-1 первая экспедиция была совершена американцами в 1978 году, но она оказалась неудачной - альпинисты дошли до высоты 7000 метров и были вынуждены повернуть назад.

С тех пор было предпринято несколько попыток взойти на нее. В прошлом году на гору уже пыталась взойти российская команда альпинистов, в которую входил и Александр Гуков, однако та попытка не увенчалась успехом.

Этот маршрут сложен по нескольким причинам: там очень крутой гребень, а также происходят сильные камнепады и лавины, которые затрудняют и нынешнюю спасательную операцию.