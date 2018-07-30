Три сестры признались в убийстве отца. Что известно об этом деле?
Останкинский суд Москвы продлил срок задержания до 72 часов трем сестрам Хачатурян. Ранее они призналиись, что убили своего отца. Все три заседания прошлив закрытом режиме, передает корреспондент Би-би-си из зала суда.
Сестрам 17, 18 и 19 лет. Заседание по ходатайству об аресте младшей из них закрыли из-за ее несовершеннолетия, об аресте старших - из-за того, что исследование материалов может повлечь разглашение сведений, унижающих их честь и достоинство, аргументировала пресс-секретарь суда Анна Селиванова в разговоре с "Медиазоной".
В суд также пришли мать и подруги задержанных. Как сообщает корреспондент Би-би-си, сверстницы сестер плакали и не общались с журналистами.
Ранее все три девушки признали свою вину. В ходе допроса после задержания они рассказали, что отец в течение длительного времени причинял им "моральные страдания". По данным СМИ, он избивал их, а также склонял к сексуальным связям.
Как произошло убийство?
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было обнаружено вечером в пятницу, 27 июля, в подъезде многоквартирного жилого дома на Алтуфьевском шоссе. У него было множество колото-резанных ранений в области груди и шеи.
На следующий день были задержаны трое его дочерей: 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и их 17-летняя младшая сестра, учащаяся в 11-м классе. СК возбудил в отношении них уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство). Позже его переквалифицировали на пункт "ж" части 2 статьи 105 УК (убийство, совершенное группой лиц).
Все три девушки на допросе признались в содеянном и рассказали, что у них сложились "личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, отец первый напал на сестер с ножом.
Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что сестры нанесли отцу не менее 36 ножевых ударов.
По словам СМИ, младшая дочь нанесла ему не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела, средняя - нанесла ему не менее 10 ударов молотком, а старшая распылила ему в лицо перцовый газ из баллончика, а затем ударила его ножом в сердце.
Уже после убийства старшая сестра обратилась в одну из московских больниц, сообщив, что отец ранил ее ножом, сообщает агентство. Врачи диагностировали у нее колото-резаную рану бедра, а также ушибы на бедре и предплечье.
Из трехкомнатной квартиры, в которой произошло убийство, следователи изъяли нож, четыре сотовых телефона, блок видеорегистратора из автомобиля, шкатулку с таблетками, молоток, арбалет, дротики, травматический пистолет, "Наган", охотничье ружье, патроны, а также пневматические пистолет и револьвер, рассказал собеседник агентства.
Что известно о семье Хачатурян?
Как рассказал РИА Новости консьержка, работающая в подъезде, где проживала семья Хачатурян, из их квартиры постоянно доносились "то крик, то плач", из-за чего их соседи неоднократно обращались в правоохранительные органы.
"Я, например, стою тут с ребятами, мы курим, слышны крики, но я же не знаю, что они говорят, они же на армянском", — рассказал агентству сосед Хачатурянов, проживающий этажом выше.
По данным телеканала 360, убитый Михаил Хачатурян употреблял наркотики и постоянно угрожал дочерям расправой.
Мать задержанных сестер с ними не проживала. Как рассказал МК собеседник, близкий к семье, Хачатурян выгнал ее из дома в 2015 году, запретив брать с собой детей. По ее словам, в браке у них были очень плохие отношения и ежедневные ссоры, гражданский муж (они не были расписаны официально) часто ее избивал.
У девушек есть старший брат, который также проживает отдельно. Об убийстве мать девушек узнала от сына, пишет газета.
Знакомая девушек рассказала "Комсомольской правде", что они постоянно ходили в синяках и со шрамами по всему телу. "Но Михаил не был дураком, и, как правило, они были в местах, которые легко скрыть под одеждой", - добавила она.
По словам знакомой, отец домогался до дочерей, а также не пускал девочек в школу и училище, не давал саморазвиваться, требовал идеальной чистоты и порядка дома.
"На учебу бегали тайком. Младших девочек из-за постоянных пропусков не допустили даже к ЕГЭ. У старшей образовались многочисленные долги по учебе", - рассказала подруга сестер.