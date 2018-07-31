"Стражи Галактики" выступили в защиту уволенного режиссера

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джеймс Ганн активно критиковал американского президента Дональда Трампа

Актеры фильма "Стражи Галактики" подписали открытое письмо в поддержку режиссера Джеймса Ганна с призывом к кинокомпании Disney отменить решение о его увольнении. Письмо опубликовал в своем "Инстаграме" главный герой картины Крис Пратт.

20 июля Walt Disney Studios уволила Ганна из-за серии оскорбительных твитов, опубликованных 10 лет назад еще до подписания контракта со студией.

"Хотя я не поддерживаю шутки Джеймса Ганна, сделанные много лет назад, он - хороший человек. Я хотел бы, чтобы он был восстановлен как режиссер третьей части", - написал Пратт.

Письмо подписали актеры Майкл Рукер, Брэдли Купер, Пом Клементьефф, Зои Салдана, Вин Дизель, Дэйв Батиста, Карен Гиллан и Шон Ганн.

Ганн - режиссер и сценарист двух фильмов про Стражей Галактики - был уволен с поста режиссера третьей части из-за оскорбительных твитов, написанных в 2008-2011 годах.

"Оскорбительные высказывания, обнаруженные в "Твиттере" Джеймса, непростительны и противоречат ценностям компании, и мы прервали деловые отношения с ним", - говорилось в заявлении главы Walt Disney Studios Алана Хорна.

Старые твиты Ганна были обнаружены консервативными активистами. После этого сообщения, в которых он шутил над педофилией, изнасилованиями и больными ВИЧ, стали активно распространяться в социальных сетях.

В своих твитах Ганн писал, например: "Смех - лучшее лекарство. Вот почему я смеюсь над людьми с ВИЧ".

"Мои слова почти десятилетней давности относятся к моим неудачным и совершенно безуспешным попыткам провокации, - заявил сам Ганн в связи со скандалом. - Я сожалел о них много лет - не только потому, что они глупые, совершенно не смешные и абсолютно бестактные, и уж конечно не провокационные, как я надеялся, - но и потому что они не отражают то, каким человеком я являюсь сейчас".

Джеймс Ганн активно критиковал американского президента, и в СМИ высказываются предположения, что именно сторонники Дональда Трампа нашли твиты и начали их распространять.

Disney пока не объявляла, когда выйдет третья серия "Стражей Галактики", но, насколько известно, съемки должны были начаться этой осенью в Атланте. Сам Ганн говорил, что фильм выйдет в прокат в 2020 году.