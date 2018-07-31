Дело Шакро: Верховный суд разобрался с полковником Максименко без жалости

Правообладатель иллюстрации Artyom Korotayev/TASS Image caption Защита Максименко настаивала на незаконности приговора и просила суд отменить его

Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему главе службе собственной безопасности СКР Михаилу Максименко, осужденному на 13 лет колонии и штрафу в размере 165 млн рублей за получение взяток.

Апелляцию на приговор Максименко Верховный суд рассматривал в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.

Гособвинитель Борис Локтионов на вопрос, доволен ли он решением, ответил: "конечно".

Защита Максименко настаивала на незаконности приговора и просила суд отменить его.

Максименко, как установил суд, получил деньги в коробке из-под обуви от своего заместителя Ламонова. Тот привез деньги на служебную квартиру начальнику.

Высокопоставленного офицера СКР Максименко СМИ называли "по сути, личным телохранителем" председателя комитета Александра Бастрыкина. Верховный суд подтвердил решение Мосгорсуда, признав его виновным в получении взятки в 500 тысяч долларов за помощь в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), подручного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого).

Взятку за выход Кочуйкова на свободу, по версии следствия, передавал не сам Калашов, а близкий к нему бизнесмен - бывший совладелец сети ресторанов "Якитория" Олег Шейхаметов. Последний смог выйти из дела, написав явку с повинной.

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Александру Дрыманову инкриминируется два эпизода взяточничества

Максименко, как установил суд, получил деньги в коробке из-под обуви от своего заместителя Ламонова. Тот привез деньги на служебную квартиру начальнику.

Верховный суд также подтвердил вину Максименко и по второму эпизоду - он связан с получением взятки в 50 тысяч долларов, которую ему якобы дал петербургский предприниматель Бадри Шенгелия. Суд установил, что Максименко за деньги помог возбудить дело в отношении группы полицейских, которые в 2014 году якобы украли у бизнесмена наручные часы Hublot стоимостью 1,1 млн рублей.

Максименко, по версии следствия, был заинтересован в возбуждении дела из-за пропавших часов, чтобы за счет привлечения к ответственности полицейских, которые их якобы украли, "выйти на руководителя ГСУСК по Санкт-Петербургу генерала Александра Клауса". Об этом говорилось в показаниях самого Шенгелии. По его словам, у Максименко с Клаусом был некий конфликт.

Из пятерых высокопоставленных сотрудников СКР, задержанных в связи с делом Шакро Молодого, полковника Михаила Максименко суд приговорил первым - Мосгорсуд озвучил решение по его делу еще в апреле.

Экс-заместитель Максименко Александр Ламонов и бывший первый замруководителя главного следственного управления СКР по Москве Денис Никандров заключили сделку со следствием, их дела рассматриваются в особом порядке - без вызова свидетелей и исследования доказательств, в закрытом режиме. Ламонова Мосгорсуд приговорил к 5 годам строгого режима 26 июля. Дело Никандрова сегодня продолжит рассматривать Мосгорсуд, пока состоялись только предварительные слушания.

Максименко, Лимонова и Никандрова задержали одновременно, в июле 2016 года. В декабре 2017-го задержали бывшего начальника управления СКР по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко. Последним сотрудники ФСБ взяли бывшего начальника столичного главка СКР Александра Дрыманова - 17 июля 2018 года он оказался за решеткой.

Впервые о связи Дрыманова с выходом Итальянца из СИЗО заявил 23 января 2018 года гособвинитель Борис Локтионов как раз на заседании по делу Максименко в Мосгорсуде. Тогда он сказал, что Дрыманов участвовал в переговорах по освобождению авторитета.

19 марта Дрыманов, будучи еще руководителем столичного главка СКР, пришел в Мосгорсуд и выступил свидетелем по делу Максименко. Он свою вину отрицал и говорил, что если бы у следователей ФСБ были доказательства, его бы уже задержали.

Источники Би-би-си, знакомые с материалами дела Дрыманова, поясняли - генерал оставался на свободе, так как был спецсубъектом. Он руководил столичным главком СКР, на эту должность его назначили указом президента, и возбудить дело против него можно было только с санкции главы СКР.

Бастрыкин же, по версии собеседников Би-би-си "до последнего упирался" и не давал санкции на преследование подчиненного. Давление ФСБ оказалось сильнее, и в конце мая Дрыманов подал в отставку, а 13 июля СМИ сообщили, что он покинул должность. РБК и "Коммерсант" писали, что затем генерал активно занимался получением адвокатского статуса - чтобы вновь получить статус спецсубъекта. Сделать это он не успел.

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Денис Никандров был арестован в 2016 году и заключил сделку со следствием

Мосгорсуд во вторник оставил в силе решение Лефортовского районного суда, который 17 июля отправил Дрыманова в СИЗО до 12 сентября. Апелляцию на арест суд рассмотрел также в закрытом режиме. Фабула обвинения официально пока не оглашалась. Как рассказали источники Би-би-си, в деле Дрыманова два эпизода. Сегодня это подтвердил адвокат генерала.

Первый эпизод, по сведениям Би-би-си, касается получения и распределения 1 млн долларов от посредников криминального авторитета Шакро Молодого за освобождение его подручного Итальянца, второй - получения почти 10 тысяч евро от заместителя Дрыманова Дениса Никандрова.

Как верхушка СКР оказалась за решеткой

Офицеры СКР попали за решетку за то, что, по версии следствия, за взятки участвовали в освобождении из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Все началось с перестрелки 14 декабря 2015 года у ресторана Elements в центре Москвы между людьми Кочуйкова (подручный Калашова) и отставным полковником КГБ Эдуардом Буданцевым.

Поводом стал конфликт между владелицей ресторана и дизайнером, делавшей в нем ремонт. Хозяйка, оставшаяся недовольной работами, отказалась платить, а дизайнер решила воспользоваться конфликтом и с помощью людей Калашова отобрать ресторан себе. Хозяйка Elements позвала на помощь Буданцева. Разборки кончились стрельбой и двумя трупами - потери понесла группировка Кочуйкова.

Попытка близких к Калашову бизнесменов добиться с помощью взятки руководству СКР освобождения из СИЗО Кочуйкова, задержанного после перестрелки, привела к крупнейшему в истории СКР коррупционному скандалу.

За решеткой в итоге оказались и офицеры СКР, и Кочуйков, и его руководитель, вор в законе Захарий Калашов. Шакро и Итальянец в марте получили тюремные сроки за вымогательство. Избежать наказания удалось только Буданцеву. Сначала ему предъявили обвинение в убийстве, затем переквалифицировали статью на превышение допустимых пределов самообороны и, в конце концов, прекратили дело в связи с отсутствием состава преступления.