Кто заменит арестованного Дрыманова? Среди кандидатов - гособвинитель Березовского и Невзлина

Правообладатель иллюстрации СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИИ Image caption У Кублякова внушительный послужной список

Московский главк Следственного комитета вместо арестованного генерала Дрыманова может возглавить следователь, который вел дела Бориса Березовского и топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина.

В среду 1 августа должно состояться назначение нового главы московского главного управления СКР вместо арестованного по делу Шакро Молодого бывшего главного столичного следователя, генерала Александра Дрыманова.

Среди обсуждаемых кандидатур - глава Тверского управления СКР Александр Кубляков. Об этом Би-би-си рассказали три источника: высокопоставленный сотрудник СКР, бывший сотрудник комитета, а также адвокат, узнавший о возможном назначении от работников следственного управления СКР.

Все они утверждают, что кандидатура Кублякова рассматривается, но об окончательном решении им не известно. Би-би-си обратилась к официальному представителю СКР Светлане Петренко, но та во вторник вечером на вопросы не ответила.

Чем известен Кубляков

Александр Кубляков сейчас возглавляет следственное управление следственного комитета по Тверской области. Он известен тем, что выступал гособвинителем по нескольким громким процессам.

В частности, на суде по делу Бориса Березовского, когда того обвиняли в хищениях более 200 млн рублей у "Аэрофлота" и легализации 16 млн рублей, похищенных у "Аэрофлота".

Березовский тогда ожидаемо был признан виновным.

Кроме того, Кубляков был гособвинителем по делу против бывшего акционера и топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина. Его обвиняли в организации убийств и разбойного нападения, а также покушений на убийства.

Невзлин стал первым в истории России подсудимым, приговоренным к пожизненному заключению заочно.

"Прокурор Кубляков листал записную книжку. Слушать приговор внимательно не было необходимости: он почти дословно повторял обвинительное заключение", - писала "Газета.Ru" в репортаже с заседания Мосгорсуда.

Также Кубляков был гособвинителем по делу об организации терактов в московском метро в 2004 году.

Что происходит в столичном главке СКР

После отстатвки и ареста Дрыманова ио руководителя главного следственного управления СКР по Москве стал Андрей Стрижов. Он также является одним из возможных кандидатов на пост главы столичного главка СКР. Стрижов на вопрос Би-би-си о своих карьерных перспективах ответил: "Все вопросы - в управление по взаимодействию со СМИ", - и положил трубку.

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Генерала Дрыманова 17 июля суд отправил в СИЗО

Стрижов упоминается в материалах дела пойманных на взяточничестве руководителей СКР.

Заместитель Дрыманова Денис Никандров, арестованный по делу Шакро Молодого, рассказал на допросе, как в июне 2016 года Стрижов вместе с ним должен был ехать на дачу к Дрыманову в Тульскую область, поздравлять генерала с днем рождения (материалы есть у Би-би-си). "Однако к 16 часам его (Никандрова Д.В.) вызвали к председателю СК России для участия в мероприятиях по поводу заключения договора о сотрудничестве между СК России и Малым театром", - говорится в протоколах допроса Никандрова. В итоге Стрижов поехал на дачу к Дрыманову без него.

Непосредственно в связи с получением взяток Никандров Стрижова не упоминал.

О том, что генерал Дрыманов покинет должность в СКР, стало известно в начале июня. Свое решение генерал мотивировал тем, что хочет выйти на пенсию по выслуге лет. СМИ писали о Стрижове как о человеке, который сменит Дрыманова, хотя назначение первого еще не состоялось - он по-прежнему руководит московским главком в статусе "исполняющего обязанности". На такие должности следователей назначают указом президента по представлению председателя СКР. Не публиковался и указ об отставке Дрыманова.

Источники "Коммерсанта" утверждали, что Дрыманова "подтолкнули к выходу" сотрудники ФСБ, заподозрившие его в коррупции. Его имя фигурировало в материалах дела о коррупционных связях руководства столичного управления СКР с вором в законе Захарием Калашовым, Шакро Молодым.

Как руководители СКР оказались за решеткой

Пять высокопоставленных офицеров СКР попали за решетку за то, что, по версии следствия, за взятки участвовали в освобождении из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца). Все началось с перестрелки 14 декабря 2015 года у ресторана Elements в центре Москвы между людьми Кочуйкова (подручный вора в законе Захария Калашова) и отставным полковником КГБ Эдуардом Буданцевым.

Поводом стал конфликт между владелицей ресторана и дизайнером, делавшей в нем ремонт. Недовольная работой хозяйка отказалась платить, а дизайнер решила воспользоваться конфликтом и с помощью людей Калашова забрать ресторан себе. Хозяйка Elements позвала на помощь Буданцева. Разборки кончились стрельбой и двумя трупами - потери понесли бойцы Кочуйкова.

Попытка близких к Калашову бизнесменов добиться с помощью взятки руководству СКР освобождения из СИЗО Кочуйкова, задержанного после перестрелки, привела к крупнейшему в истории СКР коррупционному скандалу.

За решеткой в итоге оказались и офицеры СКР, и Кочуйков, и его руководитель, вор в законе Захарий Калашов. Шакро и Итальянец в марте получили тюремные сроки за вымогательство.

Главе управления собственной безопасности СКР Михаилу Максименко Верховный суд 31 июля оставил в силе приговор Мосгорсуда - 13 лет колонии строгого режима.

К пяти годам Мосгорсуд 26 июля приговорил заместителя Максименко Александра Ламонова, который признал свою вину. Замруководителя столичного главка СКР Денис Никандров тоже признал вину - 10 августа Мосгорсуд рассмотрит его дело по существу. Ожидают суда в СИЗО бывший глава управления СКР по ЦАО Москвы Александр Крамаренко и бывший руководитель столичного главка СКР генерал Дрыманов.

Избежать наказания удалось только Буданцеву. Его дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

Падение генерала Дрыманова

Впервые о связи Дрыманова с делом подручного Калашова Андрея Кочуйкова заявил 23 января 2018 года прокурор Борис Локтионов. Тогда он сказал, что Дрыманов участвовал в переговорах по освобождению авторитета.

19 марта Дрыманов, будучи еще руководителем столичного главка СКР, пришел в Мосгорсуд и выступил свидетелем по делу своего бывшего коллеги Максименко. Он свою вину отрицал и говорил, что если бы у следователей ФСБ были доказательства, его бы уже задержали.

При этом они были - выяснилось, что показания на Дрыманова дал его бывший зам Денис Никандров. Как следует из протокола его допроса (есть у Би-би-си) он подробно описал получение в начале мая 2016 года 200 тыс. долларов за действия по освобождению Итальянца из СИЗО.

"По окончании рабочего дня, приблизительно после 19 часов, собираясь домой, он зашел в кабинет Дрыманова А.А., который пригласил его пройти в комнату отдыха, - описываются в материалах дела показания Никандрова. - На диване в комнате отдыха стоял темный полимерный пакет, заполненный доверху пачками долларов США. Дрыманов А.А. взял в руки мешок с затягивающимся верхом с логотипом фирмы "Боско" и стал в него перекладывать пачки долларов. Начав этот процесс, Дрыманов А.А. попросил его выйти в кабинет с тем, чтобы предотвратить проход в комнату отдыха "непрошенных гостей", которые могли помешать". Затем, как рассказал Никандров: Дрыманов отдал ему мешок "Боско", "наполненный денежными купюрами", и прошептал: "Здесь 200 тысяч". Мешок Никандров, по собственному признанию увез домой.

Источники Би-би-си, знакомые с материалами дела Дрыманова, поясняли - генерал оставался на свободе, так как был спецсубъектом. Он руководил столичным главком СКР, на эту должность его назначили указом президента, и возбудить дело против него можно было только с санкции главы СКР.

Бастрыкин же, по версии собеседников Би-би-си, "до последнего упирался" и не давал санкции на преследование подчиненного. Давление ФСБ оказалось сильнее, и в конце мая Дрыманов подал в отставку, а 13 июля СМИ сообщили, что он покинул должность. РБК и "Коммерсант" писали, что затем генерал активно занимался получением адвокатского статуса - чтобы вновь получить статус спецсубъекта.

Сделать это он не успел.

Примерно через две недели после отставки Дрыманова задержали сотрудники ФСБ. 17 июля суд отправил его в СИЗО до 12 сентября.