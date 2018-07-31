В Подмосковье самосвал обрушил пешеходный мост, федеральная трасса встала

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Наземный пешеходный переход обрушился в Московской области на Ярославском шоссе после того, как в его опору врезался грузовик, сообщает пресс-служба ГИБДД. Движение по трассе оказалось заблокированным в обе стороны.

Согласно сообщению дорожной полиции, инцидент произошел в 10:15 утра в Пушкинском районе Подмосковья на 31 км автодороги М-8 "Холмогоры".

У грузовой автомашины, которая наехала на пешеходный мост в районе города Пушкино Подмосковья, произошло самопроизвольное поднятие кузова, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В МЧС сообщили Интерфаксу, что в результате ЧП есть пострадавшие, их количество не уточняется. Источник в экстренных службах сообщил агентству, что водитель самосвала получил тяжелые травмы.

Интернет-сервис "Яндекс-пробки" показывает, что на месте происшествия образовался большой затор. Местные власти рекомендуют водителям пользоваться объездными путями.

Пользователи социальных сетей выкладывают фотографии и видеозаписи с места аварии.