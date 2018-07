В Подмосковье самосвал обрушил пешеходный мост, федеральная трасса встала

ВНИМАНИЕ! Рухнул пешеходный мост на повороте Русаково Ярославское шоссе. Никто не пострадал. Ярославка перекрыта в обе стороны #ярославскоешоссе #авария #ивантеевка #пушкино #рухнулмост #чп

