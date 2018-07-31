Украденная в Техасе акула по имени Мисс Хелен спасена

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Калифорнийские бычьи (тупорылые) акулы могут достигать одного метра в длину и живут в мелководье

В Техасе трое злоумышленников украли из городского аквариума города Сан-Антонио акулу, положили ее в ведро в детской коляске и под видом ребенка увезли домой.

Похитители найдены, калифорнийская бычья акула (Heterodontus francisci) по имени Мисс Хелен возвращена в аквариум и сейчас отдыхает в карантине после всех пережитых ею приключений.

Мисс Хелен жила в открытом аквариуме. В субботу к нему подошли двое мужчин и женщина с коляской. Один из мужчин схватил Мисс Хелен за хвост, вынул из воды, завернул в мокрое полотенце и положил в ведро с водой.

Ведро было спрятано в детской коляске. Злоумышленники закутали ведро одеялом и вышли из городского аквариума якобы с ребенком.

Один из сотрудников аквариума заметил, что что-то происходит, и сообщил об этом руководству. К этому времени похитители Мисс Хелен уже вышли из здания, сели в машину и уехали.

Правообладатель иллюстрации San Antonio Aquarium Image caption Акулу завернули в мокрое полотенце

Местные телеканалы показали записи камер видеонаблюдения, и горожане помогли полиции найти автомобиль, на котором акула была вывезена в неизвестном направлении.

Полиция выяснила, что дома у одного из похитителей Мисс Хелен была большая коллекция морской фауны, но у него не было своей калифорнийской бычьей акулы.

"Когда мы зашли к нему в гараж, нам показалось, что это копия аквариума Сан-Антонио", - сказал глава местной полиции Джозеф Сальваджио.

"Он точно знал, что делать, и животное было живым и невредимым", - добавил он.

Коллекционер сейчас находится под арестом. Полиция также хочет допросить его сообщников.

На странице аквариума Сан-Антонио в "Твиттере" появилась запись, что акула "справится с пережитым ею шоком и вернется в привычное для нее место".

"Умыкнуть акулу не удалось! Добро пожаловать домой, дорогая Мисс Хелен!" - написали сотрудники аквариума в "Твиттере".