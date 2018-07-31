ИГ выпустило видео с предполагаемыми убийцами четырех западных туристов в Таджикистане

Правообладатель иллюстрации Travel_Nerd Image caption Погибшие путешествовали на велосипедах по Центральной Азии

Запрещенная в России группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за убийство четверых иностранных велосипедистов в Таджикистане. Власти республики ранее обвинили в гибели иностранцев активиста таджикской оппозиционной партии.

Двое граждан США, один швейцарец и один голландец были убиты в районе Дангара, примерно в 70 километрах к юго-востоку от Душанбе в воскресенье, 29 июля. Туристы были задавлены автомобилем, а затем их добили ножами. Еще двое иностранцев были ранены.

Ранее во вторник МВД Таджикистана заявило, что подозревает в организации нападения активиста запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана.

Находящиеся в изгнании за рубежом лидеры партии отвергли связь с происшествием, сообщило агентство Рейтер. Четырехлетний внук одного из лидеров партии, Мухиддина Кабири, болен раком и не может выехать из Таджикистана для лечения. В интернете собирают подписи под петицией к властям страны с требованием выпустить ребенка за границу.

Две версии

"Исламское государство" выпустило видео, в котором показаны пять молодых мужчин, сидящих у дерева в гористой местности с флагом ИГ на заднем плане. Один из них говорит, что руководители Таджикистана - "вероотступники", которые "продали свою веру" и отдали страну "неверным".

Затем все пятеро клянутся в верности лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади.

Личности снятых на видео мужчин не установлены и их причастность к нападению пока не подтверждена.

Заявление ИГ противоречит версии официального Душанбе. Уже на следующий день после убийства американцев и европейцев МВД Таджикистана сообщило, что четверо подозреваемых в причастности к нападению убиты в ходе спецоперации, и еще четверо арестованы. Также сообщалось, что обнаружен автомобиль, на котором была совершена атака.

Очевидцы сняли на видео момент наезда машины на велосипедистов. Как утверждает министр внутренних дел Таджикистана, трое туристов погибли на месте, а четвертый умер по пути в больницу.

"Исламское государство" в Центральной Азии

Мина Аль-Лами, BBC Monitoring

О присутствии ИГ в Таджикистане ничего неизвестно. Однако, в рядах группировки есть выходцы как из этой страны, так и из других государств региона. В Таджикистане ранее состоялась серия арестов предполагаемых вербовщиков и сторонников ИГ.

В мае 2015 года бывший командир ОМОН МВД Таджикистана Гулмурод Халимов, выпустил видеообращение, в котором сообщил, что вступил в ряды "Исламского государства" по идеологическим соображениям.

Правообладатель иллюстрации Grab from Furat video Image caption Бывший командир ОМОН МВД Таджикистана Гулмурод Халимов

Он обвинил таджикские власти в преследовании и очернении мусульман, призвав сотрудников правоохранительных органов, а также таджикских трудовых мигрантов последовать его примеру.

В феврале 2018 года ИГ заявило, что атаки на территории России и бывших советских республик вошли в новую фазу, призвав сторонников совершать атаки на Кавказе, в Крыму и в Центральной Азии.

В еженедельном медиаиздании ИГ сообщалось, что на данном этапе не требуются большие отряды обученных бойцов или тяжелое вооружение, а достаточно тех средств, которые есть под рукой.

Как считают идеологические работники ИГ, такие нападения внушат христианам страх и побудят их покинуть эти территории.