В Москве из музея Булгакова украли кота Бегемота. Но он уже нашелся!

Правообладатель иллюстрации Музей-театр "Булгаковский Дом" Image caption У кота Бегемота есть свои стилист и диетолог

В Москве из музея-театра "Булгаковский Дом" украли штатного сотрудника - кота Бегемота. Животное похитила некая женщина, но вечером он был обнаружен неподалеку от музея - напуганный и без ошейника.

Похищение произошло 1 августа. Бегемота из здания на Большой Садовой, 10, где находится музей, забрала женщина. Кот жил в "Булгаковском Доме" с 2005 года.

Подробности похищения "Дождю" рассказала замдиректора по информационной политики музея Ольга Сорокина. По ее словам, о краже охране сообщила очевидица. Она рассказал, что "некая полная женщина, блондинка" взяла Бегемота и пошла с ним к станции метро "Маяковская".

"Он у нас свободно ходит по территории всего дома, ходит по двору, часто спит на клумбе. Если ему хочется гулять, он гуляет. На нем есть ошейник и адресник. В Театр cатиры он иногда заходит, коллеги нам звонят и мы его забираем", — рассказала Сорокина.

В музее Бегемот находится под наблюдением собственного врача и стилиста, а также получает специальное питание. После его кражи сотрудники "Булгаковского дома" обратились с заявлением в полицию.

Ближе к вечеру Бегемот нашелся - ролик, на котором он воссоединяется с сотрудниками музея, опубликовал LIFE SHOT. Животное нашли возле театра Моссовета - в 200 метрах от музея Булгакова - сотрудники полиции. Он был напуган, на нем не было ошейника. Как следует из фото в фейсбуке Дома Булгакова, журналисты уже берут у Бегемота интервью.

Кот-оборотень по имени Бегемот - один из персонажей романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".