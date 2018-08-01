Правообладатель иллюстрации MAXIM SHIPENKOV/TASS Image caption КПРФ предложила новую формулировку вопроса для референдума после консультаций с главой ЦИК

КПРФ подала в Мосгоризбирком новое уведомление о вынесении на референдум вопроса о повышении пенсионного возраста. Глава Центризбиркома Элла Памфилова надеется, что ЦИК поддержит новую формулировку вопроса.

Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин сообщил, что уведомление об образовании инициативной группы для проведения референдума уже подано в Мосгоризбирком, и поблагодарил Памфилову "за помощь в правильном формулировании вопроса".

"Сейчас разворачивается борьба уже вокруг инициатив по формулировкам за проведение референдума. По сообщениям печати, в горизбиркоме еще раньше была подана инициатива примерно с таким же содержанием, правда, другая немножко формулировка,- сказал Колюшин. - Ну, что ж, в принципе процесс начинается, и хорошо, что Центризбирком не препятствует этому процессу", - цитирует Колюшина агентство Интерфакс.

Правообладатель иллюстрации t.me/obuhovpro Image caption Уведомление об образовании инциативной группы для проведения референдума уже подано в Мосгоризбирком

В новом заявлении вопрос, который предлагается вынести на референдум, сформулирован так: "Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет) повышаться не должен?"

Коммунисты уведомили избирком о намерении провести 7 августа собрание инициативной группы по проведению референдума.

Предыдущая попытка

17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение референдума с одним вопросом: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"

29 июля Центральная избирательная комиссия утвердила проект решения, согласно которому формулировка вопроса не соответствует требованию закона о референдуме из-за неконкретности.

"Рассматриваемая формулировка способна ввести участников референдума в заблуждения относительно правовых последствий выражения соответствующей позиции, допускает возможность ее множественного толкования", - говорилось в решении комиссии.

Члены ЦИК указывали, что, если вопрос в такой формулировке будет вынесен на референдум, то к моменту его проведения ответ на него будет иметь другое значение, чем если бы на него отвечали сейчас. К моменту проведения референдума возраст выхода на пенсию уже может быть повышен.

Кроме того, 27 июля группа граждан проинформировала Мосгоризбирком о намерении 3 августа провести собрание, на котором предполагается утвердить вопрос для вынесения на всероссийский референдум: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право назначения пенсии по старости, не менялся?" Эта инициативная группа не имеет отношения к КПРФ, утверждают в партии.

Ранее на этой неделе "Ведомости" писали, что перспектива референдума обсуждалась в администрации президента. Идея хорошая, ведь результат только кажется предсказуемо отрицательным: при правильном использовании информационных и прочих ресурсов государства итог будет положительным для инициаторов реформы, пояснял собеседник газеты, близкий к Кремлю.

Как в России собираются повысить пенсионный возраст

Правительство подготовило законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Документ был принят исключительно голосами депутатов от "Единой России". Впрочем, несколько членов фракции не голосовали, а депутат Наталья Поклонская проголосовала против. Вскоре после этого единороссы проигнорировали заседание комиссии, которую возглавляет Поклонская. Не голосовавший за законопроект замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк подал в отставку с партийного поста, сообщали СМИ.

Основная причина повышения пенсионного возраста - это старение населения и увеличивающийся дисбаланс пенсионной системы. Из-за демографической ямы 1990-х годов с каждым годом в России все больше пенсионеров, а количество работников снижается. При этом каждый работающий россиянин платит отчисления в Пенсионный фонд, из которых выплачиваются пенсии.

Чем больше в стране пенсионеров, тем сложнее работающим россиянам поддерживать пенсионную систему.

В конце мая минтруд внес в Госдуму законопроект об исполнении бюджета фонда за 2017 год. Согласно документу, расходы фонда в прошлом году составили 8,3 трлн рублей, что примерно на 60 млрд выше доходов. При этом более 1,3 трлн рублей доходов фонда - это трансферты из федерального бюджета.

В 2018 году дефицит ПФР составит 256,8 млрд рублей, об этом говорится в поправках к бюджету ПФР, который опубликовал минтруд. Ранее предполагалось, что дефицит составит лишь 106,6 млрд рублей. Власти при этом планируют сокращать объем помощи из федерального бюджета в бюджет ПФР.