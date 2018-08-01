Джереми Корбин извинился за скандальный круглый стол о Холокосте

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Нынешний лидер лейбористов принес извинения за то, что восемь лет назад сидел в одном зале с теми, кто уподобил действия израильского правительства деяниям нацистов.

В январе 2010 года в день памяти жертв Холокоста Джереми Корбин - тогда рядовой член британского парламента - открывал в Палате Общин круглый стол на тему "Больше никогда - от Аушвица до Газы".

Скандальный оттенок дискуссии придало выступление известного антисиониста, бывшего узника Аушвица Хайо Майера: в 1944 году он провел 10 месяцев в концлагере Аушвиц, а спустя полвека стал известен критикой действий Израиля на палестинских территориях.

На конференции Майер возглавил секцию под названием "Использование Холокоста в корыстных политических целях" и сравнил политику правительства Израиля с действиями нацистского режима. (В 2014 году в возрасте 90 лет Хайо Майер скончался).

В мероприятии 2010 года вместе с Корбином также принимал участие палестинский активист Хайдар Эйд, который заявил, что мир был абсолютно неправ, полагая, что нацизм потерпел окончательное поражение в 1945 году.

Информация об участии Корбина в сомнительной конференции появилась 31 июля в газете Таймс.

В среду лидер лейбористов принес официальные извинения, заявив, что сожалеет, если его участие в этом мероприятии вызвало у публики беспокойство и тревогу.

Корбин подчеркнул, что взгляды и убеждения тех людей, с которыми он выступил на одной площадке, он абсолютно отвергает.

Политический корреспондент Би-би-си Бен Райт:

Позиция Корбина вызвала возмущение и яростный гнев в еврейском сообществе как внутри партии, так и в стране в целом. В то время как правительство тори с огромным трудом пытается реализовать план Брексита, Лейбористская партия застряла в тупике: ее обвиняют в антисемитизме, она признает свою вину, но потом все повторяется снова".

Член парламента от Лейбористской партии Луиза Илман заявила Би-би-си, что новость об участии Корбина в этом мероприятии привела ее в ужас.

Мэрские заявления

Обвинения в антисемитизме сыплются на Лейбористскую партию Великобритании градом.

В июле этого года критике подвергся новый партийный кодекс поведения. В нем говорилось: "Антисемитизм - это расизм. Он неприемлем в нашей партии и в обществе в целом". Однако, по мнению еврейского сообщества, в кодексе не было представлено официальное определение антисемизма, которое содержится в документах международного "Союза памяти Катастрофы европейского еврейства". В партии эти обвинения отрицают.

Когда член исполкома, пытаясь защитить Джереми Корбина, сказал, что фальшивые обвинения в антисемитизме исходят от "еврейских фанатиков Трампа", ситуация усугубилась еще больше. Партийному фунционеру пришлось заверять, что его неверно процитировали.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В бытность мэром Лондона Кена Ливингстона называли "красным Кеном" за симпатии к левым социалистическим взглядам

Весной ушел из Лейбористской партии один из ее видных деятелей, экс-мэр Лондона Кен Ливингстон. За два года до этого он вместе с еще одной представительницей лейбористов в парламенте, Наз Шах, был временно изгнан из партии за антисемитские высказывания.

Премьер-министр страны Тереза Мэй неоднократно обвиняла оппозицию в антисемитистских настроениях. В апреле 2018 Мэй направила критику лично на Корбина, заявив, что не намерена принимать обвинения в черствости от человека, который сам позволяет антисемитизму управлять жизнью его партии.