В Рио вручили самую престижную награду по математике. Один из лауретов - беженец из Ирана

Правообладатель иллюстрации YouTube/Quanta Magazine Image caption Кембриджский профессор Кашер Биркар почти не знал английского, когда бежал в Британию из Ирана

В Рио-де-Жанейро на открытии Международного математического конгресса объявили новых лауреатов премии Филдса. Медали получили математики из Британии, Германии и США, в том числе и беженец из Ирана.

Филдсовская медаль - наиболее престижная международная премия по математике, она вручается раз в четыре года четырем математикам не старше 40 лет. Нобелевской премии в этой дисциплине не существует.

Одним из лауреатов награды в этом году стал Кашер Биркар (Caucher Birkar), иранский курд по происхождению. Он бежал в Великобританию во время иракско-иранской войны. Сейчас 40-летний Биркар - профессор Кембриджского университета.

«Мои родители - фермеры, поэтому в детстве я много занимался сельским хозяйством. Во многих отношениях это были неидеальные условия для того, чтобы ребенок заинтересовался чем-то вроде математики», - сказал Биркар. Его коллеги рассказали The Guardian, что после переезда из Ирана Биркар с трудом говорил по-английский.

Награду Биркару вручили за доказательства ограниченности расслоений Фано и его вклад в исследования программы минимальных моделей.

Самый молодой лауреат этого года - 30-летней немец Петер Шольце (Peter Scholze) из университета Бонна. Он стал профессором в 24 года, его называют одним из самых влиятельных математиков в мире. Ученый получил медаль за свою теорию перфектоидных пространств.

Еще одну медаль получил работающий в Принстоне 36-летний Акшай Венкатеш (Akshay Venkatesh). Венкатеш - австралиец, он второй выходец из этой страны, получивший награду. Математик вырос в Перте, в 13 лет он уже учился в университете Западной Австралии. Выиграть медаль ему позволили исследования в области использование теории динамики, которая изучает уравнения движущихся тел для решения задач теории чисел

Четвертый лауреат - 34-летний итальянец Алессио Фигалли (Alessio Figalli). Его наградили за вклад в теорию оптимального транспорта.

Филдсовская медаль названа в честь президента Международного математического конгресса Джона Филдса, который в 1924 предложил создать награду за достижения в области математики.