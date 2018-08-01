Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Трамп и министр юстиции США Джефф Сешнс

Президент США Дональд Трамп вновь резко выступил против "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера, потребовав, чтобы оно было немедленно прекращено. На этот раз Трамп обратился к генпрокурору Джеффу Сешнсу.

В серии твитов президент США заявил, что генеральный прокурор Джефф Сешнс должен прекратить расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США.

Трамп также назвал спецпрокурора Роберта Мюллера, который возглавляет расследование, "абсолютно спорным". Ранее президент говорил, что министерство юстиции США, которое возглавляет Сешнс - и которое курирует расследование Мюллера - должно быть свободным от политического вмешательства.

В очередном твите президент США заявил:

"Это ужасная ситуация, и генеральный прокурор Джефф Сешнс теперь должен остановить эту подстроенную "охоту на ведьм", пока она еще больше не запятнала нашу страну. Боб Мюллер противоречит сам себе, и его 17 Сердитых демократов, которые делают его грязную работу, являются позором для США!"

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс позже на брифинге сказала, что этот твит - не приказ.

Она назвала это "мнением господина Трампа" и добавила: "Я думаю, что он предельно ясно выражает свое отношение к расследованию с самого начала".

Джефф Сешнс неоднократно заявлял, что отстраняется от расследования в связи с возможными связями окружения Трампа с Кремлем с целью повлиять на итоги выборов.

Суд над Манафортом

В среду, 1 августа, президент-республиканец также резко высказался в связи с делом в отношении бывшего руководителя своей президентской кампании Пола Манафорта, суд по которому идет уже второй день.

Процесс в отношении Манафорта является первым судебным делом, начатым по результатам расследования Мюллера, но он касается не выборов президента США в 2016 году, а работы политтехнолога в Украине.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Суд над Полом Манафортом начался 31 июля 2018 года

Трамп также сказал, что с Манафортом обращаются хуже, чем известным чикагским гангстером Аль Капоне.

69-летний Манафорт руководил предвыборной кампанией Трампа в течение трех месяцев до августа 2016 года. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, связанными с его более ранней деятельностью в качестве политтехнолога в Украине.