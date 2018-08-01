Дональд Трамп требует потребовал немедленно прекратить "российское расследование"
Президент США Дональд Трамп вновь резко выступил против "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера, потребовав, чтобы оно было немедленно прекращено. На этот раз Трамп обратился к генпрокурору Джеффу Сешнсу.
В серии твитов президент США заявил, что генеральный прокурор Джефф Сешнс должен прекратить расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США.
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Трамп также назвал спецпрокурора Роберта Мюллера, который возглавляет расследование, "абсолютно спорным". Ранее президент говорил, что министерство юстиции США, которое возглавляет Сешнс - и которое курирует расследование Мюллера - должно быть свободным от политического вмешательства.
В очередном твите президент США заявил:
"Это ужасная ситуация, и генеральный прокурор Джефф Сешнс теперь должен остановить эту подстроенную "охоту на ведьм", пока она еще больше не запятнала нашу страну. Боб Мюллер противоречит сам себе, и его 17 Сердитых демократов, которые делают его грязную работу, являются позором для США!"
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс позже на брифинге сказала, что этот твит - не приказ.
Она назвала это "мнением господина Трампа" и добавила: "Я думаю, что он предельно ясно выражает свое отношение к расследованию с самого начала".
Джефф Сешнс неоднократно заявлял, что отстраняется от расследования в связи с возможными связями окружения Трампа с Кремлем с целью повлиять на итоги выборов.
Суд над Манафортом
В среду, 1 августа, президент-республиканец также резко высказался в связи с делом в отношении бывшего руководителя своей президентской кампании Пола Манафорта, суд по которому идет уже второй день.
Процесс в отношении Манафорта является первым судебным делом, начатым по результатам расследования Мюллера, но он касается не выборов президента США в 2016 году, а работы политтехнолога в Украине.
Трамп также сказал, что с Манафортом обращаются хуже, чем известным чикагским гангстером Аль Капоне.
69-летний Манафорт руководил предвыборной кампанией Трампа в течение трех месяцев до августа 2016 года. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, связанными с его более ранней деятельностью в качестве политтехнолога в Украине.