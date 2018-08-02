Скандал в Токио: девушкам годами занижали оценки, чтобы не дать им поступить в медицинский

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В университете считают, что мужчины, получив диплом, с гораздо большей долей вероятности будут работать по специальности, чем женщины

Токийский медицинский университет занижал результаты вступительных экзаменов абитуриенток, чтобы принять на учебу больше студентов мужского пола. Об этом пишут японские СМИ со ссылкой на свои источники в учебном заведении.

Первой о многолетней гендерной дискриминации сообщила японская газета "Ёмиури". По данным издания, оценки абитуриенток занижались систематически в течение нескольких лет подряд. Это выяснилось в ходе внутреннего расследования в университете, которое началось по другому поводу.

Оценки девушек занижались, чтобы предоставить больше мест студентам мужского пола, которые, как считает руководство университета, с большей вероятностью в дальнейшем будут работать по специальности.

Несмотря на то, что рождаемость в Японии падает, в японском обществе распространено мнение, что женщина, выйдя замуж и родив ребенка, скорее всего оставит работу и будет заниматься воспитанием детей.

Как пишет "Ёмиури", университет начал занижать оценки абитуриенток в 2011 году, стараясь добиться того, чтобы число студентов женского пола было не выше 30% от общего числа учащихся. Результаты экзаменов стали корректировать после того, как в 2010 году число женщин, поступивших в университет, резко выросло по сравнению с предыдущими годами. Тогда около 40% от числа всех первокурсников были девушками, хотя в предыдущие годы этот показатель почти не превышал 20%.

В 2018 году в университет, по данным японских СМИ, были приняты всего 30 девушек и 141 юноша.

Забота о благе общества или дискриминация?

Газета, ссылаясь на источник в вузе, пишет, что у руководства университета было четкое понимание того, что многие выпускницы не будут работать по специальности после рождения ребенка. По словам источника, руководство университета и преподавательский состав считают, что мужчины в большей степени готовы к работе врача, которая, как правило, предполагает ночные смены, переработки и дежурства в скорой помощи.

Правообладатель иллюстрации GOOGLE STREET VIEW Image caption В этом году в Токийский медуниверситет были приняты 141 юноша и только 30 девушек

По данным газеты, руководство университета не считало практику "корректировки оценок" в зависимости от пола абитуриента гендерной дискриминацией. По мнению преподавателей и администрации вуза, таким образом они заботились о благополучии общества, помогая получить образование врача именно тем абитуриентам, кто в будущем будет работать по специальности - то есть мужчинам.

О существовании гендерной дискриминации при приеме в вуз стало известно благодаря расследованию, начатому по совсем другому поводу: школу при медуниверситете обвинили в том, что в обход правил за взятку был зачислен сын одного из чиновников министерства образования.

Расследование ведет районная прокуратура Токио.

Теперь в учебном заведении будет проведено еще одно расследование - уже в связи с сообщениями СМИ об искажении вступительных баллов девушек.

"В связи с сообщениями [в СМИ] мы попросили юридическую компанию провести расследование", - сообщила пресс-секретарь вуза Фумио Адзума. Она уточнила, что результаты расследования станут известны в конце августа.