Жара возвращается в Европу. В Испании и Португалии ждут рекордных температур
После небольшой передышки Европу ждет еще одна волна аномальной жары - в течение нескольких дней может быть побит исторический температурный рекорд.
По информации метеорологов, вероятность того, что температура в Испании и Португалии в эти выходные достигнет прежних рекордных значений, синоптики оценивают в 40%, а того, что рекорд будет побит, - в 25-30%.
Нынешний температурный рекорд по Европе - 48 градусов по Цельсию - был установлен в июле 1977 года в Афинах.
На этот раз самая сильная жара ждет Испанию и Португалию, куда со стороны Африки переместится огромная масса горячего воздуха.
В некоторых частях этих стран температура может преодолеть и национальные, и общеевропейский рекорды.
Метеорологическая служба Испании информирует, что жара продлися как минимум до воскресенья и будет особенно сильной на юго-западе страны.
Европейская метеорологическая служба Meteoalarm предупреждает о потенциально опасном для жизни уровне жары на большей части южной Португалии и в испанской провинции Бадахос.
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По словам метеоролога Би-би-си Ника Милера, температура в регионе может приблизиться к 50 градусам.
Национальный температурный рекорд в Португалии - 47 градусов по Цельсию, был установлен в 2003 году. Испанский рекорд, 47,3 градуса, - только в июле прошлого года.
По прогнозу группы Meteogroup, пик жары придется на пятницу и субботу. Именно в эти дня температура может превысить европейский рекорд, говорят синоптики.
В четверг температура в Испании и Португалии дойдет, по прогнозам, до 45-46 градусов, а к выходным поднимется до 47 и "вполне возможно продолеет национальные рекорды по Испании и Португалии".
Вероятность того, что температура сравняется с европейским рекордом синоптики оценивают в 40%, а того, что он будет превышен - в 25-30%.
Португальская национальная метеослужба Ipma сравнивает будущие выходные с рекордно жарким летом 2003 года - на большей части страны даже ночью температура не будет опускаться ниже 25 градусов по Цельсию, предсказывает она.
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