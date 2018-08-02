Жара возвращается в Европу. В Испании и Португалии ждут рекордных температур

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Жители Мадрида борются с жарой, купаясь в фонтанах

После небольшой передышки Европу ждет еще одна волна аномальной жары - в течение нескольких дней может быть побит исторический температурный рекорд.

По информации метеорологов, вероятность того, что температура в Испании и Португалии в эти выходные достигнет прежних рекордных значений, синоптики оценивают в 40%, а того, что рекорд будет побит, - в 25-30%.

Нынешний температурный рекорд по Европе - 48 градусов по Цельсию - был установлен в июле 1977 года в Афинах.

На этот раз самая сильная жара ждет Испанию и Португалию, куда со стороны Африки переместится огромная масса горячего воздуха.

В некоторых частях этих стран температура может преодолеть и национальные, и общеевропейский рекорды.

Метеорологическая служба Испании информирует, что жара продлися как минимум до воскресенья и будет особенно сильной на юго-западе страны.

Европейская метеорологическая служба Meteoalarm предупреждает о потенциально опасном для жизни уровне жары на большей части южной Португалии и в испанской провинции Бадахос.

По словам метеоролога Би-би-си Ника Милера, температура в регионе может приблизиться к 50 градусам.

Национальный температурный рекорд в Португалии - 47 градусов по Цельсию, был установлен в 2003 году. Испанский рекорд, 47,3 градуса, - только в июле прошлого года.

По прогнозу группы Meteogroup, пик жары придется на пятницу и субботу. Именно в эти дня температура может превысить европейский рекорд, говорят синоптики.

В четверг температура в Испании и Португалии дойдет, по прогнозам, до 45-46 градусов, а к выходным поднимется до 47 и "вполне возможно продолеет национальные рекорды по Испании и Португалии".

Вероятность того, что температура сравняется с европейским рекордом синоптики оценивают в 40%, а того, что он будет превышен - в 25-30%.

Португальская национальная метеослужба Ipma сравнивает будущие выходные с рекордно жарким летом 2003 года - на большей части страны даже ночью температура не будет опускаться ниже 25 градусов по Цельсию, предсказывает она.

Пропустить Twitter пост , автор: @metoffice UPDATE: We've talked a lot about the heat across Iberia this week - at 10am, the temperature at Seville was 35.3 ºC, 🌡️already as hot as the UK's maximum temperature so far in 2018! — Met Office (@metoffice) 2 августа 2018 г.

Температура в Севилье (на момент написания заметки 42 градуса по Цельсию) уже к четвергу сравнялась с максимальной температурой нынешнего лета в Британии, указывают в британской метеослужбе.

Нынешнее лето стало одним из самых жарких в Европе.

Ледяная шапка на пике Кебнекайсе в Швеции тает со скоростью несколько сантиметров в день. Ученые, наблюдающие за процессом говорят, что таким образом высочайшая вершина горы, увенчанная ледником, перестанет быть ее самой высокой точкой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нынешнее лето стало одним из самых жарких в Европе

По югу Греции прокатились лесные пожары, в которых погибли 90 человек. В Швеции природные пожары доходили почти до полярного круга.

По мнению ученых, столь сильную жару лишь отчасти можно объяснить глобальным потеплением: вероятность подобных рекордных температур существовала бы и без изменения климата, однако из-за происходящих климатических процессов она выросла вдвое.

В Германии из-за жаркого лета страдают пивоварни: за июнь и август они продали столько пива, что у них кончаются бутылки. В Саксонии после того как уровень реки Эльбы опустился из-за жары, полицейские нашли в ее русле несколько гранат и боеприпасы времен Второй мировой войны.

Немцы продолжают исследовать иссохшие русла рек в поисках старых патронов, гранат и бомб. Полиция выпустила предупреждение о том, что это можно быть опасно для жизни.