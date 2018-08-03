Эммерсон Мнангагва победил на выборах президента Зимбабве

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эммерсон Мнангагва занял кресло главы государства после отстранения от власти Роберта Мугабе

Действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва победил на выборах президента страны, сообщила центральная избирательная комиссия после подсчета голосов во всех десяти провинциях.

Мнангагва набрал 50,8% голосов, его основной соперник - кандидат от оппозиционного альянса "Движение за демократические перемены" (MDC) Нельсон Чамиза - 44,3%.

В абсолютных цифрах Эммерсон Мнангагва, который представляет правящую партию "Зимбабвийский африканский национальный союз" (ZANU PF), набрал более 2,46 млн голосов.

Представители оппозиции заявили, что достоверность результатов проверить невозможно. В центризбиркоме страны прошедшие выборы назвали честными.

Правообладатель иллюстрации YESHIEL PANCHIA Image caption Выборы сопровождались протестами в столице страны

Получив более 50% голосов избирателей, Мнангагва избежал второго тура президентских выборов.

Результаты президентских выборов, которые прошли одновременно с парламентскими, объявили не сразу, что вызвало недовольство оппозиции и протесты.

В альянсе MDC утверждали, что что правящая партия пытается подтасовать результаты голосования, чтобы обеспечить победу Эммерсону Мнангагве.

Задержку с объявлением результатов называли неприемлемой не только оппозиционеры, но и представители миссии наблюдателей ЕС.

По итогам парламентских выборов правящая партия ZANU PF получила большинство мест в кабинете министров.

Президентские и парламентские выборы в Зимбабве стали первыми после отстранения от власти Роберта Мугабе, правившего страной на протяжении 20 лет.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза не согласен с результатами

В среду между сторонниками оппозиционного альянса "Движение за демократические перемены" и полицией в столице страны Хараре вспыхнули столкновения.

Полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ после того, как протестующие стали жечь шины в центре столицы. В результате столкновений погибли шесть человек.