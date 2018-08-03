США: сотрудница посольства в Москве не имела доступа к секретным данным

Правообладатель иллюстрации Sergei Petrov/TASS

Секретная служба США отвергла информацию британской газеты Guardian о наличии доступа к секретной информации у россиянки, которая работала в американском посольстве в Москве.

Как сообщила в четверг Guardian со ссылкой на источники в разведке, связанная с ФСБ России женщина долгое время работала в американском посольстве и имела доступ к документам Секретной службы.

"Местным сотрудникам американских посольств за рубежом, работающим на Секретную службу США, никогда не предоставлялся доступ к секретной или конфиденциальной информации", - говорится в заявлении спецслужбы.

В частности, по данным источника газеты, она имела доступ к корпоративной сети и электронной почте ведомства и, возможно, к рабочему графику президента и вице-президента США.

Как утверждала Guardian, женщина более 10 лет работала в американском посольстве в Москве и была уволена летом 2017 года - после того как была заподозрена в шпионаже.

Секретная служба назвала статью британской газеты безответственной и неточной.

"До того, как Guardian опубликовала статью, Секретная служба предоставила редакции официальное заявление, а также информацию, опровергающую необоснованные данные", - сообщила пресс-служба ведомства.

Статья Guardian вышла на сайте издания вечером в четверг. В печатной версии газеты, которая вышла утром в пятницу, статьи уже не было.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В обязанности Секретной службы входит обспечение безопасности президента США

Как утверждала Guardian, ссылаясь на источники, работница посольства попала в поле зрения спецслужб из-за регулярных неофициальных встреч с сотрудниками ФСБ России.

Секретная служба США в своем заявлении подчеркнула, что помощь посольству в налаживании взаимодействия с российскими властями, в том числе с ФСБ, МВД и ФСО, являлась прямой обязанностью сотрудницы (спецслужба прямо не называет ее и использует стандартный термин Foreign Service National, которым обозначают работников дипломатического корпуса США из числа местных сотрудников американских учреждений за рубежом).

"Секретная служба США понимает, что все иностранные сотрудники, которые предоставляют услуги для содействия нашей миссии - административной или любой другой, могут подвергаться влиянию со стороны иностранной разведки [...] В результате их обязанности ограничены переводами, помощью в культурных вопросах и административной поддержкой", - говорится в заявлении.

Спецслужба также назвала не соответствующими действительности утверждения Guardian о том, что Секретная служба не отреагировала на информацию со стороны госдепартамента США, сотрудники которого якобы заподозрили россиянку в шпионаже, а также отказалась проводить расследование, чтобы скрыть возможную утечку.

В заявлении также отмечается, что подразделение, в котором работала иностранная сотрудница, было закрыто в августе 2017 года в связи с отсутствием содействия со стороны российских властей. Закрытие никак не было связано с прекращением полномочий самой сотрудницы.