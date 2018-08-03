В Калуге произошел взрыв у входа в отделение Пенсионного фонда

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В ночь на пятницу в Калуге взорвали дверь местного отделения Пенсионного фонда. Как сообщают местные СМИ, взрыв произошел около 4 утра.

Люди не пострадали, но входная дверь получила серьезные повреждения, сообщил сайт Kaluga24.tv. Взрыв повредил обшивку здания и облицовочную плитку крыльца. Рядом с входом в здание установлен банкомат, он остался цел.

"Все утро на месте работали эксперты-взрывотехники. По их словам, сработало оболочное взрывное устройство небольшой мощности. Не исключено, что это была граната. Осколки взрывного устройства были собраны и отправлены на экспертизу в Следственный комитет", - пишет издание.

Отделение, несмотря на взрыв, продолжило работу в обычном режиме - для посетителей открыли запасной вход, пишет сайт kp40.ru.

В отделении Пенсионного фонда в Калуге на запрос Русской службы Би-би-си ответили, что они сегодня работают с 8 утра, а в здание можно зайти с торца. От каких-либо еще комменатариев в ПФР отказались и предложили обратиться в МВД.

В ГУ МВД по Калужской области на момент написания заметки не смогли предоставить комментарий. Дежурный областного управления ФСБ отказался от комментариев.

Пенсионная реформа стала одним из самых чувствительных для россиян вопросом за последние годы. Планами повысить пенсионный возраст недовольны 80% россиян. Многие выражали в соцопросах готовность выйти на протесты. Резко обрушился рейтинг поддержки президента, правительства и партии "Единая Россия".

В Калуге митинг против повышения пенсионного возраста прошел 1 июля. По данным организаторов на него пришли около 150 человек. Митинг организовывала инициативная группа при участии членов калужского отделения Межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" (МПРА).

Руководитель калужского отделения МПРА Дмитрий Трудовой сказал Би-би-си, что митинг был мирным. "Но кому-то остался год до пенсии. И тут ему еще придется несколько лет ждать. Вполне возможно, у кого-то могли сдать нервы", - считает Трудовой.