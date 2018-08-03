Осужденный за убийство экс-полковника Буданова умер в колонии

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption В мае 2013 года Мосгорсуд приговорил Темерханова к 15 годам заключения

Юсуп Темерханов, осужденный на 15 лет за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, умер в колонии, сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

"Да, сегодня в пять часов утра Юсуп оставил этот мир", - написал Мусаев на своей странице в "Фейсбуке".

Адвокат и правозащитник Роза Магомедова пояснила РИА Новости, что Темерханов умер в медицинской части колонии от остановки сердца. "У него всегда были проблемы со здоровьем, защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно", - сказала она.

Магомедова также добавила, что Темерханов отбывал наказание в исправительной колонии №6 в Омске.

В мае 2013 года Мосгорсуд приговорил уроженца Чечни Юсупа Темерханова к 15 годам заключения, признав его виновным в убийстве бывшего командира 160-го гвардейского танкового полка Юрия Буданова.

Темерханову было предъявлено обвинение по двум статьям российского уголовного кодекса: убийство при отягчающих обстоятельствах и незаконное хранение оружия.

Громкое убийство

Буданов был убит в Москве в июне 2011 года четырьмя выстрелами в голову.

До этого он был известен в связи с обвинениями в убийстве чеченки Эльзы Кунгаевой, и стал единственным старшим офицером российской армии, осужденным за военные преступления в Чечне.

По версии следствия, которое проводилось в начале 2000-х годов, в ночь на 27 марта 2000 года полковник похитил, а затем убил 18-летнюю чеченку. Ему были предъявлены обвинения по статьям "превышение должностных полномочий", "похищение" и "убийство".

В 2003 году он был приговорен к 10 годам лишения свободы. Также суд лишил его звания полковника и всех наград.

Правообладатель иллюстрации STR/AFPGetty Images Image caption Юрий Буданов стал единственным высокопоставленным российским офицером, осужденным за военные преступления в Чечне

В декабре 2008 года суд в Ульяновской области, где отбывал наказание Буданов, санкционировал его условно-досрочное освобождение, что вызвало волну протестов в Чечне.

Адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов обещал обжаловать судебное решение, однако не смог довести дело до конца - 19 января 2009 года он был убит в центре Москвы.

В январе 2009 года Буданов вышел на свободу, а спустя 2,5 года был застрелен у нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве.

Расследование убийства экс-полковника широко освещалось в российских СМИ. Арестованный по этому делу Темерханов, по версии следствия, мстил за своего отца, убитого российскими военнослужащими в Чечне в 2000 году.

Темерханов якобы решил убить какого-нибудь военнослужащего, причастного к спецоперациям в Чечне, и его выбор пал на Буданова.

Адвокат Темерханова Мурад Мусаев заявлял, что следствие просто избрало его подзащитного объектом преследования, а все доказательства не собирались, а создавались.