Модель из Канады Зомби Бой найден мертвым в своем доме
Американская певица Леди Гага выразила скорбь в связи со смертью Рика Дженеста, известного больше как Зомби Бой (Zombie Boy).
Модель из Канады Рик Дженест был найден мертвым в своем доме в Монреале в минувшую среду, 1 августа, за шесть дней до своего 33-летия. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством. По данным полиции, в последнее время Дженест испытывал серьезные психологические проблемы.
Рики Дженеста еще в подростковом возрасте начали называть Зомби Бой - из-за тату, изображающих скелет человека.
Дженест получил известность после того, как в 2011 году снялся в клипе Леди Гаги Born This Way. После этого он снялся в ряде фильмов.
Леди Гага написала в "Твиттере", что чувствует себя "более чем опустошенной" после смерти Рика Дженеста.
"Мы должны прилагать больше усилий, чтобы изменить культуру, выдвинуть психическое здоровье на передний план и бороться с представлением о том, что мы не можем ни с кем говорить об этом [о психическом состоянии]... Если ты страдаешь, позвони другу или семье сейчас. Мы должны спасать друг друга", - написала Леди Гага в "Твиттере".
Певица также опубликовала свою фотографию с Риком Дженестом, призвав своих фанатов помогать тем, кто испытывает психологические проблемы, и не стесняться самим обращаться за помощью, в случае, если они находятся в тяжелом психологическом состоянии.
Рик Дженест сотрудничал с французским модельером Тьерри Мюглером. Он появлялся в японской версии журнала Vogue и одно время был лицом модного бренда Rocawear.
Менеджеры Рика Дженеста также выразили скорбь в связи со смертью Рика.
"Рика любили все, кто знал его. Нам сообщили эту печальную новость сегодня днем [2 августа] и члены команды Рики пришли поддержать семью и родственников в это тяжелое для них время", - говорится в посте менеджеров Зомби Боя.
"Мы приносим наши самые искренние соболезнования... Спасибо тебе, Зомби Бой, за то прекрасное время, что мы провели вместе, и за твою сияющую улыбку", - говорится в сообщении команды Рика Дженеста.