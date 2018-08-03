Верховный суд России запросил материалы об аресте Анны Павликовой. Она проходит по делу "Нового величия"

Правообладатель иллюстрации Denis Styazhkin

‭Верховный суд истребовал на пересмотр материалы об аресте 18-летней Анны Павликовой, которая проходит обвиняемой по делу группы "Новое величие".

Постановление об этом есть в базе данных Верховного суда.

Адвокат Павликовой Ольга Карлова рассказала Би-би-си, что об истребовании дела ей сообщили накануне, 2 августа, в аппарате уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

"Это дает огромные шансы на изменение меры пресечения на домашний арест, подписку о невыезде или иной другой более мягкий вариант", - сказала Карлова.

В аппарате уполномоченного по правам человека Би-би-си сообщили, российского омбудсмена Татьяну Москалькову уведомили о том, что Верховный суд истребовал дело Павликовой на пересмотр, однако сама она сейчас находится в отпуске и комментариев не дает.

Дело "Нового величия"

18-летняя Анна Павликова находится под арестом с 16 марта. Она проходит обвиняемой по делу об организации экстремистского сообщества и участии в нем (часть 1 статьи 282.1 УК). На момент задержания она была еще несовершеннолетней.

Кроме нее по делу "Нового величия" проходят еще девять человек: пятеро из них также находятся в СИЗО, еще четверо - под домашним арестом. Павликова и ее 19-летняя подруга Мария Дубовик являются самыми младшими фигурантками дела, они обе содержатся под стражей.

В СИЗО у Павликовой обострились проблемы со здоровьем. Москалькова в интервью РБК выступила за то, чтобы ей изменили меру пресечения на домашний арест, однако 26 июля Мосгорсуд оставил ее под арестом до 13 августа.

Новость дополняется.