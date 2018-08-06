Сел за мемасик. Как в России наказывают за экстремизм в соцсетях

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Эксперты и правозащитники говорят, что в России с каждым годом увеличивается количество уголовных дел за публикации в интернете. Пользователей судят за картинки с мемами, их репосты и даже лайки к ним.

В понедельник в Барнауле начался суд на 23-летней Марией Мотузной из-за сохраненных в ее аккаунте "ВКонтакте" картинок. Изображения можно было найти, только покопавшись в фотоальбомах на ее личной странице.

Заявление на Мотузную написали две студентки Алтайского филиала РАНХиГС. Они же обратились в полицию, обнаружив на странице другого жителя Барнаула, Даниила Маркина, мем, где герою сериала "Игра престолов" Джону Сноу пририсован нимб.

Би-би-си изучила, действительно ли в России стали чаще сажать по обвинениям подобного рода.

Что говорит статистика?

Информационно-аналитический центр "Сова" ежегодно анализирует правоприменительную практику российского законодательства об экстремизме.

По его подсчетам, в 2017 году уголовных дел было больше, чем в 2016-м, но не намного. Приговоры получили 228 человек и 220 соответственно. По словам руководителя центра, количество подобных дел увеличивается год от года.

Правозащитники утверждают, что к ним все чаще стали обращаться за помощью в связи с преследованиями по экстремистским статьям УК.

"Буквально за последние полтора месяца нам написали человек семь, хотя обычно пишут один-два человека в месяц. В основном, это те, в чьем отношении только что возбудили дело, либо идет доследственная проверка", - рассказала Би-би-си сотрудница правозащиты "Открытой России" Валентина Дехтяренко.

Много обращений, по ее словам, приходит из регионов. "К сожалению, трудно выделить статистику, так как многие соглашаются на сделку со следствием и никому ничего не рассказывают, чтобы получить штраф или условный срок", - говорит Дехтяренко.

"Когда началась президентская кампания, было явное ощущение, что такого рода уголовным делам зеленый свет не дадут. А конвейер работал, но работал в стол, реализовывать дела было нельзя, - считает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. - После выборов и инаугурации пришло время достать накопленные материалы. Есть ощущение, что этот всплеск связан именно с этой временной паузой".

Что могут счесть экстремизмом?

Так называемых "экстремистских" статей в российском Уголовном кодексе несколько. Кроме 282-й статьи (возбуждение ненависти и вражды), это статья 354.1 (реабилитация нацизма), 148-я статья (оскорбление чувств верующих), появившаяся после панк-молебна Pussy Riot в 2012 году, и самая новая - 280.1 (призывы к сепаратизму), которая вступила в силу в мае 2014-го после аннексии Крыма Россией.

Российские следственные органы и суды находили нарушения закона в фотографиях, фотоколлажах, картинках с мемами и даже лайках к постам. Вот несколько примеров.

22-летняя жительница Белгородской области выложила "ВКонтакте" фото, на котором прикуривала сигарету от свечи в православном храме . Ее судили и оштрафовали за оскорбление чувств верующих.

. Ее судили и оштрафовали за оскорбление чувств верующих. На студента юрфака Алексея Свердлова, мечтавшего стать следователем, завели уголовное дело, обвинив в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. После того, как молодой человек прошел стажировку в местном СК, его привели на допрос к его бывшему начальнику. В вину юноше вменили 12 мемов из его профиля "ВКонтакте". В их числе: фотографии девушек, пытающихся есть лапшу в мусульманских одеяниях (абаях), изображение кавказцев в красных мокасинах, а также мем про актера Уилла Смита и робота, который называет его "негром".

из его профиля "ВКонтакте". В их числе: фотографии девушек, пытающихся есть лапшу в мусульманских одеяниях (абаях), изображение кавказцев в красных мокасинах, а также мем про актера Уилла Смита и робота, который называет его "негром". Житель города Советская Гавань в Хабаровском крае поставил лайк в "Одноклассниках" демотиватору с пожеланиями смерти и позора русским, которые едут воевать в Донбасс. Против него возбудили уголовное дело по обвинению в возбуждении ненависти по национальному признаку.

демотиватору с пожеланиями смерти и позора русским, которые едут воевать в Донбасс. Против него возбудили уголовное дело по обвинению в возбуждении ненависти по национальному признаку. Глава петербургской языческой общины "Асатру" Евгений Салтыков обратился в полицию, после того как обнаружил у администратора языческого сообщества "Яблоки Идунн" Натальи Телегиной в сохраненных картинках "ВКонтакте" рисунок с викингом , занесшим молот над православным храмом. Салтыков объяснил, что не собирается поощрять "моду на неуважение, на нетерпимость". Телегину осудили на два года условно за оскорбление чувств верующих.

, занесшим молот над православным храмом. Салтыков объяснил, что не собирается поощрять "моду на неуважение, на нетерпимость". Телегину осудили на два года условно за оскорбление чувств верующих. В Санкт-Петербурге поссорились два сторонника националистических взглядов. Один из них, пытаясь "потроллить" товарища, опубликовал коллаж: к фото приятеля на фоне флага СССР добавилась надпись, из которой следовало, что тот жаждет "триумфа сионизма". Кроме того, разозленный приятель призвал в посте убить своего товарища. Друзья помирились, но их делом теперь занимается Следственный комитет.

Какой социальной сетью рискованнее пользоваться?

Безоговорочный лидер по приговорам - "ВКонтакте". Согласно докладу "Совы" за 2017 год, 138 постов, привлекших внимание следователей, были размещены во "ВКонтакте", по 2 - в Facebook, "Живом журнале" и на YouTube.

Судебная практика "Агоры" позволяет делать вывод, что администрация "ВКонтакте" активно сотрудничает со следственными органами, раскрывает данные пользователей, их адреса, телефоны, время выхода в интернет.

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"Нам не приходилось сталкиваться с тем, что на такое сотрудничество идет Facebook, Twitter или даже "Одноклассники", - отмечает Чиков.

В январе 2018 года уголовное дело впервые завели за репост поста в Telegram. Дмитрий Третьяков из Приморского края перепостил запись публициста Аркадия Бабченко в групповой телеграм-чат сторонников оппозиционера Алексея Навального. К самому Бабченко правоохранители претензий не имели, но на Третьякова завели дело за публичные призывы к экстремизму и отправили в СИЗО.

Как живется людям, обвиняемым в экстремизме?

Росфинмониторинг публикует "перечень террористов и экстремистов" с полными именами, местом и датой рождения на своем сайте.

На момент написания статьи в нем было 8,5 тысяч физических лиц - россиян. В списке можно найти как Марию Мотузную, так и чеченских террористов Доку Умарова и Шамиля Басаева (ныне покойных).

Людям, попавшим в этот список, грозит пожизненная блокировка банковских счетов и увольнение с работы.

Блогер Руслан Соколовский, который получил условный срок за то, что играл в игру Pokémon Go в церкви, после приговора полностью перешел на биткоины. Его счета и аккаунты на Webmoney, QIWI и PayPal были заморожены.

По закону фигуранты "перечня экстремистов" имеют право снимать до 10 тысяч рублей в месяц наличными на себя и каждого неработающего члена семьи. Для этого нужно всякий раз идти в банк и писать заявление.

В октябре 2017 года глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом Путиным назвал это своим достижением: "Самый главный результат - то, что мы запустили в России механизм внесудебной заморозки активов лиц, имеющих отношение к терроризму. На сегодняшний день в общей сложности только в этом году мы заморозили порядка шести миллионов рублей".

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Четкой процедуры разморозки замороженных счетов не существует, объяснил Би-би-си адвокат Иван Павлов. В редких случаях осужденным удается добиться исключения из списка. Например, из списка исключили члена "Открытой России" Дмитрия Семенова - и то только потому, что его амнистировали.

Почему за публикации в интернете сажают в тюрьму?

Борьба с экстремизмом - приоритетная задача, которую ставит перед силовиками государство, объясняет Павел Чиков.

"А борьба выражается в количестве возбужденных дел, в количестве обвинительных приговоров, - говорит правозащитник. - Система работает по пути наименьшего сопротивления. Разыскать, внедриться и собрать доказательства на неонацистскую банду или террористов - это нужно много сил и средств. Проще помониторить интернет по ключевым словам и собрать доказательства, не выходя из собственного кабинета".