Путин утвердил повышение ставки НДС до 20%

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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% с нынешних 18%. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Правительство объявило о планах повысить НДС 14 июля - в день начала чемпионата мира по футболу. Это самый крупный федеральный налог, он дает около 34% доходов бюджета.

НДС - косвенный налог, его платят по цепочке все, кто участвует в создании товаров и услуг. Повышение может привести к снижению покупательной способности населения и повышению цен. Сильнее могут вырасти цены на бензин, алкоголь и табак, предупреждали ранее эксперты.

НДС повышают впервые в истории современной России. Этот налог ввели в 1992 году, тогда он составлял 28%.

Media playback is unsupported on your device Как рост НДС ударит по кошелькам россиян?

Почему повышают НДС?

После инаугурации президент Владимир Путин подписал новый "майский указ". И выяснилось, что правительству на его реализацию нужно найти 8 трлн рублей.

Чтобы найти часть суммы, чиновники предлагали повысить НДС и подоходный налог, а также ввести торговый сбор.

Однако 7 июня Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что повышение НДФЛ и введение нового налога нецелесообразно. Одновременно про НДС он не сказал ничего.

Теперь за счет повышения НДС правительство рассчитывает получать 600 млрд рублей в год.

"Эти средства вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового маневра будут основными источниками для финансирования национальных целей развития, поставленных в указе президента от мая текущего года", - сказал Силуанов (цитата по Интерфаксу).

Льготная ставка НДС в 10%, которой облагались детские товары, а также продукты "социальных категорий" и лекарства, останется. Кроме того, власти пообещали экспортерам ускорение процесса возмещения НДС.