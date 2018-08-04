В Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, 18 погибших
Пассажирский вертолет Ми-8 разбился в Красноярском крае, сообщили в местном управлении МЧС. По данным Следственного комитета, в результате жесткой посадки погибли 18 человек.
"В 10:20 (6.20 мск) 04.08.2018 года в Туруханском районе в 2 км от населенном пункте Игарка произошла жесткая посадка вертолета Ми-8. Информация уточняется", - говорится в заявлении МЧС.
"Вертолет разбился в районе Ванкорского месторождения. На борту находились три члена экипажа и 15 вахтовиков, все погибли", - заявили позже в СК. Интерафакс пишет, что вертолет перевозил рабочих нефтяного месторождения.
СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лет.
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РИА Новости со ссылкой на свой источник сообщает, что вертолет полностью разрушился и сгорел,а при столкновении с землей у вертолета взорвались оба топливных бака.
На месте падения Ми-8 найдены прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец.
Как сообщает агентство, в качестве основных версий катастрофы воздушного судна пока рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотов.
По неподтвержденным данным, разбившийся вертолет при взлете мог столкнуться с лопастями и внешним грузом другого вертолета.
"Предварительно, вертолет с пассажирами взлетал следом за вертолетом, перевозившим на лебедке металлоконструкцию и лопастями задел внешний груз первого вертолета", - сказал источник Интерфаксу. Второй вертолет вынужден был в воздухе отцепить внешний груз и сбросить его на землю, чтобы избежать крушения.
"Данный полет выполнялся без диспетчерского сопровождения по правилам визуального полета. То есть ответственность за расчет безопасных расстояний и выполнение всех маневров лежит на экипажах двух вертолетов", - добавил источник Интерфакса.