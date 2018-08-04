ООН: Северная Корея и не думает сворачивать ядерную программу

Правообладатель иллюстрации KCNA Image caption В 2017 году Северная Корея провела ряд запусков баллистических ракет дальнего радиуса действия

Группа независимых экспертов представила ООН доклад, в котором утверждает, что КНДР не соблюдает взятые на себя обязательства и не прекращает разработку ядерной и ракетной программ и даже пытается торговать оружием.

Находящийся на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) в Сингапуре госсекретарь США Майк Помпео призвал все страны уважать резолюции Совбеза ООН и продолжать оказывать на КНДР экономическое и дипломатическое давление.

Находящийся там же министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо назвал эти призывы "тревожным признаком".

"Тревожит то, что США настойчиво демонстрируют намерение вернуться к старым методам, которые далеки от того, как хочет действовать их лидер", - сказал глава МИД.

По его словам, Северная Корея верна обещаниям, данным президентом Ким Чен Ыном в ходе июньской встречи в Сингапуре с президентом США Дональдом Трампом. Тогда стороны пришли к соглашению в вопросе денуклеаризации Северной Кореи, однако никаких деталей того, как именно это будет происходить, выработано не было.

Сообщается, что в ходе субботнего заседания ASEAN американская делегация передала для Ким Чен Ына письмо от Дональда Трампа. Его содержание неизвестно.

Чрезмерная активность

В апреле этого года, Пхеньян сообщил о замораживании ядерных испытаний и запусков баллистических ракет, а также о намерении закрыть полигон Пунгери, на котором с 2006 года происходили эти испытания.

Однако эксперты установили, что масштабы нелегальной перекачки топливной нефти с иностранных судов лишь возросли. Этот метод предполагает прямую перекачку с одного корабля на другой и осуществляется в открытом море.

Кроме того утверждается, что КНДР пытается продавать оружие за рубеж. Доклад был представлен Совбезу ООН в пятницу.

На прошлой неделе в структурах власти США зазвучали предположения, что Пхеньян, судя по всему, строит новые баллистические ракеты, несмотря на недавнее потепление в отношениях с администрацией Дональда Трампа и данные обещания отказаться от программы вооружения.

Ряд американских чиновников, чьи имена не называются, рассказали газете Washington Post, что спутники-шпионы зафиксировали высокую активность на полигоне, где производятся ракеты.

О чем говорится в докладе?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Стороны были довольны тем, как прошла встреча, но недавно лидер КНДР заявил, что теряет интерес к переговорам с США

Над документом, который представила Совбезу ООН группа независимых экспертов, работали специалисты, наблюдающие за тем, чтобы выполнялись все условия санкций, введенных против КНДР.

"Северная Корея не прекратила работу над ядерной и ракетной программами и продолжает игнорировать резолюции Совбеза ООН, наращивая объемы прямой перекачки нефтепродуктов. Таким же образом в 2018 году осуществлялись трансферы угля", - говорится в докладе.

Авторы также утверждают, что Пхеньян пытался наладить поставки легкого вооружения, техники и другой продукции военпрома в Ливию, Йемен и Судан.

Эксперты пришли к выводу, что, судя по активности КНДР, финансовые санкции против нее неэффективны.

Публикация доклада совпала с более ранним заявлением Майка Помпео, который говорил, что настроен оптимистично и считает цель по разоружению Северной Кореи достижимой.

При этом он упомянул, что Россия предоставляет северокорейцам разрешения работать на ее территории, а это прямое нарушение международных санкций.

"Я хочу напомнить каждой стране, которая поддержала соответствующие резолюции, что это очень серьезно, и мы обсудим это с Москвой. Мы ожидаем, что Россия и все другие страны будут соблюдать резолюции Совбеза ООН и соблюдать санкции против КНДР", - сказал Помпео.

Информацию о том, что Россия пускает в страну тысячи северокорейских рабочих, на этой неделе обнародовала Wall Street Journal.

Российская сторона объяснила это тем, что все северокорейские рабочие, которые находятся в России, работают по контрактам, заключенным до 29 ноября 2017 года, до есть до вступления в силу санкций ООН.