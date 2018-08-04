"Юсупа мы считаем жертвой": Кадыров приехал на похороны убийцы Буданова

Правообладатель иллюстрации Tass\Anton Novoderezhkin Image caption Темирханов был осужден в 2011 году. По версии следствия, он убил экс-полковника, чтобы отомстить российским военным

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны Юсупа Темирханова, осужденного за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, единственного старшего офицера российской армии, осужденного за военные преступления в Чечне.

Кадыров сказал, что Темирханов не был причастен к убийству экс-полковника.

"Я сегодня пришел сюда сказать свое слово родственникам и своему народу: его незаконно осудили, посадили, и он умер своей смертью по воле Всевышнего. Его никто не отравил и не убивал", - сказал Кадыров о Темирханове.

Уроженец Чечни Юсуп Темирханов умер в колонии 3 августа. От отбывал 15-летний срок за убийство бывшего командира 160-го гвардейского танкового полка Юрия Буданова в 2011 году.

Адвокат и правозащитник Роза Магомедова пояснила что Темирханов умер в медицинской части колонии от остановки сердца.

"Герой, отомстивший за честь"

"Есть веские доказательства непричастности Темирханова к убийству Буданова, об этом заявлял и его адвокат. Юсупа мы считаем жертвой, и его последние слова на суде были - я непричастен к этому, я там не был, имейте совесть", - сказал Кадыров на похоронах Темирханова.

Позже глава Чечни опубликовал в соцсетях пост похожего содержания.

"Суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Темерханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки - гражданки России Эльзы Кунгаевой", - написал Кадыров.

"А Юрий Буданов, как говорил начальник генштаба ВС РФ Анатолий Квашнин, "явился, по сути дела, бандитом по отношению к мирному населению, подонком, которого надо с корнем вырывать из армейского коллектива", - добавил глава Чечни.

На похороны Темирханова съехались десятки тысяч жителей Чечни, сообщает "Новая газета".

На видеоролике, размещенном в "Инстаграме" виден проезд кортежа из десятков черных автомобилей мимо села Гелдаган, где проходят похороны. Их встречает толпа внушительных размеров.

Как сообщает корресподент РИА Новостей, у въезда в село выстроилась многокилометровая колонна машин, а двор мечети, где проходит траурная церемония, заполнен людьми, как и прилегающая улица.

Громкое убийство

Бывший командир 160-го гвардейского танкового полка Юрий Буданов был убит в Москве в июне 2011 года четырьмя выстрелами в голову.

До этого он был известен в связи с обвинениями в убийстве чеченки Эльзы Кунгаевой и стал единственным старшим офицером российской армии, осужденным за военные преступления в Чечне.

По версии следствия, которое проводилось в начале 2000-х годов, в ночь на 27 марта 2000 года полковник похитил, а затем убил 18-летнюю чеченку. Ему были предъявлены обвинения по статьям "превышение должностных полномочий", "похищение" и "убийство".

В 2003 году он был приговорен к 10 годам лишения свободы. Также суд лишил его звания полковника и всех наград.

В декабре 2008 года суд в Ульяновской области, где отбывал наказание Буданов, санкционировал его условно-досрочное освобождение, что вызвало волну протестов в Чечне.

Адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов обещал обжаловать судебное решение, однако не смог довести дело до конца: 19 января 2009 года он был убит в центре Москвы.

В январе 2009 года Буданов вышел на свободу, а спустя 2,5 года был застрелен у нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве.

Расследование убийства экс-полковника широко освещалось в российских СМИ. Арестованный по этому делу Темирханов, по версии следствия, мстил за своего отца, убитого российскими военнослужащими в Чечне в 2000 году.

Темирханов якобы решил убить какого-нибудь военнослужащего, причастного к спецоперациям в Чечне, и его выбор пал на Буданова.

Адвокат Темирханова Мурад Мусаев заявлял, что следствие просто избрало его подзащитного объектом преследования, а все доказательства не собирались, а создавались.