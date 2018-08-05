На президента Венесуэлы совершено покушение. Мадуро заявил, что его спас "щит любви"

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На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью нескольких дронов, нагруженных взрывчаткой, сообщили в министерстве связи.

Прямая трансляция выступления венесуэльского президента во время военного парада была прервана в субботу. На последних кадрах было видно бегущих солдат.

Когда Мадуро говорил о состоянии венесуэльской экономики, звук неожиданно пропал. Все, кто стоял на сцене, резко посмотрели наверх.

После этого камера показала несколько десятков бегущих солдат, и трансляция прервалась. Беспилотных летательных аппаратов во время трансляции видно не было.

Местное издание El Nacional сообщило о звуках взрывов со ссылкой на очевидцев. О взрыве также сообщило агентство Франс пресс.

Радио Сaracol сообщило, что президент эвакуирован в безопасное место. В результате инцидента ни он, ни другие политики не пострадали. Ранения получили семеро солдат Национальной гвардии.

Пока никто не взял на себя ответственность за покушение.

Что говорит Мадуро?

Вскоре после покушения Николас Мадуро выступил с обращением и заявил, что чувствует себя хорошо и еще более чем ранее убежден в необходимости продолжать революцию.

Он также заявил о заговоре против себя, в котором якобы участвовали его враги как внутри страны, так и в соседней Колумбии.

Мадуро сообщил, что несколько подозреваемых в причастности к покушению уже задержаны.

"Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь в США. По первым данным расследованиям, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида. Надеюсь, что правительство Дональда Трампа будет готово бороться с террористическим группами, которые совершают покушения против мирных стран, в нашем случае - Венесуэлы", - заявил он.

"Дрон летел ко мне, однако там был щит любви. Я уверен, что проживу еще много лет", - цитирует Рейтер слова Мадуро.

Что говорят венесуэльские власти?

Министр связи Хорхе Родригес рассказал, что нападение произошло, когда Мадуро выступал по случаю 81 годовщины венесуэльской армии.

Два дрона со взрывчаткой взорвались недалеко от места, где стоял президент, заявил он.

Министр обвинил в покушении правую оппозицию: "После того как они проиграли выборы, они снова потерпели неудачу".

В мае Мадуро был переизбран на пост главы государства. Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.

В общей сложности Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%), его основной соперник, оппозиционный кандидат Анри Фалькон набрал 1,8 млн голосов.

Представители оппозиции уже заявили, что не верят в версию властей. "Мы не знали, что происходит [...]. А после этого мы услышали, что министр связи обвиняет оппозицию, но трудно поверить, что оппозиция могла совершить покушение, учитывая, что она ни разу этого не делала за 20 лет", - заявил Хаслер Иглесиас из партии "Народная воля" в Венесуэле.