Стивен Сигал стал посланником доброй воли в США по заданию МИД России

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Американский актер и режиссер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, назначен спецпредставителем МИД России по вопросам укрепления российской-американских связей.

Об этом в соцсетях сообщило российское министерство иностранных дел.

МИД также отмечает, что речь не идет о денежном вознаграждении, и сравнивает новое назначение Сигала с функциями посланников доброй воли ООН: "Это тот самый случай, когда народная демократия встречается с дипломатией традиционной".

Между тем традиционная дипломатия в лице бывшего посла США в России Майкла Макфола отреагировала на это назначение серией твитов, где в первом он охарактеризовал этот шаг одним словом: "Отчаяние".

Чуть позже Макфол написал: "Сигал теперь российский гражданин? Это будет "интересно". Россия назначила Сигала в качестве специального представителя, чтобы улучшить отношения с Америкой".

Пропустить Twitter пост 2, автор: @McFaul Is Seagal a Russian citizen now? This will be “interesting “: Russia has appointed Steven Seagal as a special representative to improve relations with America https://t.co/GX2ykdLj9f — Michael McFaul (@McFaul) 4 августа 2018 г.

За этим последовал еще один: "Или мне кажется, или Путин совсем слетел с катушек. 2 недели назад он завернул немыслимую басню о том, что сотрудники американской разведки помогали Биллу Браудеру отмыть деньги, чтобы помочь Клинтон. Сегодня он называет Сигала своим "специальным представителем" в США. Все это несколько чудно".

Пропустить Twitter пост , автор: @McFaul Is it just me or does Putin seem increasingly unhinged. 2 weeks ago, he spun an incredible fable about US intelligence officials helping @Billbrowder launder money to help Clinton. Today, he names Seagal as his "special rep" to US. All a little kooky. — Michael McFaul (@McFaul) 5 августа 2018 г.

Мастер боевых искусств Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года по личному указу президента Путина.

В том же году он получил и гражданство Сербии после нескольких визитов в эту страну.

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Родившийся в США актер, режиссер, продюсер, музыкант и писатель Стивен Сигал приобрел международную известность в 1980-е годы благодаря своим ролям в таких боевиках, как "Над законом", "Смерти вопреки" и "В осаде", где он демонстрировал свое владение приемами восточных единоборств.

При этом он не раз был выдвинут на премию "Золотая малина" в категории "худший актер" и "худший режиссер".

Символ улучшения

Не так давно 66-летний Сигал публично встал на защиту российских властей в связи с обвинениями в предполагаемом вмешательстве Кремля в президентские выборы 2016 года.

Ранее Сигал называл президента Путина одним из величайших мировых лидеров и блестящим тактиком, а после получения российского гражданства выразил надежду, что это станет символом улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Как передает Cи-Эн-Эн, в 2013 году портал BuzzFeed сообщал, что Владимир Путин предложил тогдашнему президенту США Бараку Обаме сделать Сигала почетным посланником США в России, чтобы улучшить отношения между двумя странами.

В том же году американский политик-конгрессмен от Республиканской партии Дейна Рорабейкер отметил заслугу Сигала в том, что тот посодействовал отправке в Россию делегации конгресса для расследования обстоятельств взрыва на Бостонском марафона и для обмена разведданными с российской стороной.

#MeToo

Репутация актера пошатнулась в 2017 году, когда сразу несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах на волне развернутой в Голливуде кампании #MeToo. Сам Стивен Сигал отрицает, что совершал что-либо неправомерное.

Подобные обвинения в адрес Сигала звучали и в 2010 год - тогда на него подала в суд его бывшая помощница Кайден Нгуен.

В этом году боец смешанных единоборств из США Джефф Монсон, не раз выступавший в России и выражавший поддержку ее правительственному курсу, также получил российское гражданство.

Он пополнил ряд мировых знаменитостей, таких как французский актер Жерар Депардье и американский боксер-тяжеловес Рой Джонс, которые публично выражали поддержку Владимиру Путину и впоследствии получили гражданство Российской Федерации.