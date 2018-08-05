Тела убитых в ЦАР россиян доставлены в Москву. При перелете потеряно свидетельство о смерти Орхана Джемаля

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Фотографии Орхана Джемаля (справа), Александра Расторгуева (слева) и Кирилла Радченко

Утром 5 августа в Москву доставили тела россиян Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике. По информации близкого друга Орхана Джемаля, журналиста Максима Шевченко, свидетельство о смерти Джемаля потеряно при перевозке тела, и родственники не могут похоронить его.

Тела россиян доставил из ЦАР самолет авиакомпании Air France. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу. В рамках расследования дела об убийстве россиян опрошены их родственники.

Представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" заявила, что перевозку тел организовали на частные средства. Она поблагодарила людей, которые помогли с перевозкой.

По словам журналиста Максима Шевченко, родственники Джемаля не получили документы о его смерти, и в связи с этим не могут организовать похороны. Захарова отметила, что документы, видимо, потерялись при перевозке, и сейчас МИД работает над их восстановлением.

Media playback is unsupported on your device Друзья и коллеги об Орхане Джемале, Александре Расторгуеве и Кирилле Радченко

Убийство в ЦАР

О смерти Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко стало известно 31 июля. Они работали над материалом о возможном присутствии в ЦАР российской частной военной компании, известной как ЧВК Вагнера. Журналисты снимали материал для Центра управления расследованиями, который финансируется Михаилом Ходорковским.

Убийство было сорвершено 30 июля, когда машину журналистов (они ехали с местным водителем), остановили на дороге. 5 августа проект Ходорковского МБХ Медиа сообщил, что перед машиной с российской съемочной группой ехал еще один автомобиль, и его нападавшие пропустили. Кто находился в этом автомобиле, не сообщается.

Журналисты оказались в ЦАР 28 июля по туристическим визам. 29 июля они в последний раз вышли на связь с редакторами. Водителя, как утверждали в ЦУР, они нашли в миссии ООН.

На телах убитых, утверждал российский МИД, были найдены только следы от пуль, следов пыток или избиения обнаружено не было.